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果粉要等多久？下一代iPhone SE何時來 專家曝最新可能性

聯合新聞網／即時報導
下一代iPhone SE何時來？專家曝光最新可能性。（圖：蘋果提供）
下一代iPhone SE何時來？專家曝光最新可能性。（圖：蘋果提供）

蘋果 （Apple）推出平價機款「SE系列」，圈粉許多偏好一手掌握「小手機」的消費者，繼2022年3月時發表第三代iPhone SE ，許多粉絲也都引頸期盼第四代的來臨，但根據外媒爆料，近年恐怕難以再看見這樣的小尺寸手機，就連2024年推出iPhone SE 4的機率也相當低。

根據MacRumors報導，巴克萊銀行的分析師Blayne Curtis和Tom O'Malley認為，Apple很有可能不會在2024推出iPhone SE 4。

傳聞中認為，iPhone SE 4很可能是Apple首度採用自製5G 晶片 的第一支手機，而根據分析師表示，雖然蘋果已經在2018年開始計劃自製5G晶片，且也在2019年收購英特爾，但這次不會推出新機的訊息可能意味「蘋果自製的5G晶片還沒準備好」。

據聞，因為自製晶片還沒準備好的關係，預計蘋果繼續採用高通（Qualcomm）的技術，即便是2024年將推出的iPhone 16也無法搭載蘋果自製晶片，果粉們恐怕還要再等等。

晶片 蘋果 iPhone

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