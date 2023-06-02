搶在蘋果之前 Meta發表新款混合實境頭戴裝置Quest 3

Meta 1日發表新款混合實境頭戴裝置Quest 3。（取材自Meta官網）

Meta今天搶先蘋果 ，發表了最新款的混合實境（MR）頭戴裝置Quest 3。蘋果預期數日內會發表市場等待已久的類似裝置，而Quest 3是定價較低的替代選擇。

根據Meta在網路部落格上的貼文，Meta全新推出的Quest 3售價一付500元，預定今年秋季開始供貨。擁有臉書與Instagram的Meta表示，前一代Quest 2仍會繼續銷售，價格調降為300元，以便「更多人能夠進入虛擬實境（VR ）的神奇世界」。

彭博資訊指出，Meta與蘋果正在混合實境頭戴裝置的新市場競爭。混合實境是將虛擬實境（VR）與擴增實境（AR）融合在一起。蘋果預定下周一在它的全球開發者大會（WWDC）上發表蘋果的第一款混合實境產品，蘋果的頭戴裝置預期將會比Meta的產品功能更強大，而且價格貴很多，市場估可能約在3000元左右。

Meta目前是VR頭戴裝置的市場霸主，而且這類產品是公司元宇宙 願景的關鍵工具，讓使用者與線上世界連結。不過至今Meta仍苦於開創出市場對頭戴裝置的主流接納度。今年稍早由於需求較預期更弱，高階機種Quest Pro因而調低售價。