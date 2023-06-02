我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

擴大糧食券受惠者 國會議員陸天娜提案簡化申請流程

紐約17歲學生「戴抗噪耳機」走鐵軌 聽不見火車鳴笛遭撞死

搶在蘋果之前 Meta發表新款混合實境頭戴裝置Quest 3

編譯黃淑玲／綜合1日電
Meta 1日發表新款混合實境頭戴裝置Quest 3。（取材自Meta官網）
Meta 1日發表新款混合實境頭戴裝置Quest 3。（取材自Meta官網）

Meta今天搶先蘋果，發表了最新款的混合實境（MR）頭戴裝置Quest 3。蘋果預期數日內會發表市場等待已久的類似裝置，而Quest 3是定價較低的替代選擇。

根據Meta在網路部落格上的貼文，Meta全新推出的Quest 3售價一付500元，預定今年秋季開始供貨。擁有臉書與Instagram的Meta表示，前一代Quest 2仍會繼續銷售，價格調降為300元，以便「更多人能夠進入虛擬實境（VR）的神奇世界」。

彭博資訊指出，Meta與蘋果正在混合實境頭戴裝置的新市場競爭。混合實境是將虛擬實境（VR）與擴增實境（AR）融合在一起。蘋果預定下周一在它的全球開發者大會（WWDC）上發表蘋果的第一款混合實境產品，蘋果的頭戴裝置預期將會比Meta的產品功能更強大，而且價格貴很多，市場估可能約在3000元左右。

Meta目前是VR頭戴裝置的市場霸主，而且這類產品是公司元宇宙願景的關鍵工具，讓使用者與線上世界連結。不過至今Meta仍苦於開創出市場對頭戴裝置的主流接納度。今年稍早由於需求較預期更弱，高階機種Quest Pro因而調低售價。

蘋果 VR 元宇宙

上一則

暑假機票怎麼買最划算？專家教你省一筆

下一則

6月2日星座運勢 射手獲貴人相助 摩羯投資好時機

延伸閱讀

看得到吃不到？WSJ：蘋果高利儲蓄帳戶傳轉帳有困難

看得到吃不到？WSJ：蘋果高利儲蓄帳戶傳轉帳有困難
WWDC登場在即 蘋果加緊測試新款高端Mac桌機、處理器

WWDC登場在即 蘋果加緊測試新款高端Mac桌機、處理器
蘋果中國全球首次直播帶貨 網友因這原因紛紛吐槽

蘋果中國全球首次直播帶貨 網友因這原因紛紛吐槽
Meta最後一波裁員結束 股價飆 年漲幅31%

Meta最後一波裁員結束 股價飆 年漲幅31%

熱門新聞

示意圖／ingimage

頭皮發麻…別在YouTube亂搜「這類關鍵字」 當心開啟暗網通道

2023-05-27 14:12
前國務卿季辛吉27日屆滿百歲，仍關注美中競爭撕裂全球，也解釋何以如今他轉為挺烏克蘭入北約。(美聯社)

100歲季辛吉不愛運動、吃重口味 兒子曝光他長壽「兩個秘訣」

2023-05-27 21:47
勞工統計局統計顯示，居住成本是退休族最大額的支出。圖為賓州密德薩克斯鎮一處社區。(美聯社)

美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷

2023-05-24 21:25
雖然常聽到「吃虧就是占便宜」，但有些星座堅持絕不吃虧，圖非新聞當事人。圖片來源/ingimage

絕不吃虧3星座…獅子：叫我霸總 天蠍：我要報仇 另一個是？

2023-05-25 18:03
NBA波士頓塞爾提克隊球團共同所有人、億萬富豪海爾(前中)贈送波士頓麻州大學畢業生每人1000元。(影片截圖)

波士頓富豪出席畢業典禮「大方送錢」每位畢業生驚喜獲1000元

2023-05-27 20:36
這隻魚的品種不明，但可以看出身體較長、前鰭短，推測應是底棲動物。（翻攝自Instagram／ @rfedortsov_officia_account）

深海魚被撈起「突噴出腸胃」慘死 內臟全吐光 漁夫都看傻

2023-05-29 02:45

超人氣

更多 >
參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上

參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上
只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心
台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大

台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大
AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊
利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行

利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行