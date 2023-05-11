全球主要手機品牌 只剩蘋果沒出折疊機

Google 10日發表的折疊手機Pixel Fold。(美聯社)

在Google周三（10日）發表Pixel Fold折疊手機 之後，現在蘋果 （Apple）成了全球知名手機品牌中，唯一沒推折疊機的廠商。彭博資訊說，折疊機未來幾年有數百億美元的市場潛力。

蘋果多年前已初步研究是否要開發iPhone 折疊機，後來顯然對競逐這塊市場興趣缺缺。彭博說，這對蘋果而言，不算異常，它通常花較長的時間才會投入別人已建立起來的類型，但是推出的產品更精美。

不過這回面對折疊手機，蘋果恐怕不宜落後太久。雖然折疊機目前的市場占比很小，但觀察家表示，折疊機會是智慧手機成長最快的領域，而且，折疊機能賣高價，容納新功能，可幫助較低階品牌晉身高階範疇。

調研公司Strategy Analytics研究主管Neil Mawston說：「蘋果擁有決定未來折疊機產業成敗的威力」，「太早推市場接受度還低的折疊機，可能拖累整體iPhone銷量；但若到2025年折疊機市場規模逼近數百億美元時，還沒有折疊型的iPhone或iPad上市，那我們就會開始有點擔心了」。

Omdia分析師Jusy Hong指出，去年售價751美元以上高價手機市場中，蘋果iPhone拿下77%市場。

由於蘋果仍在觀望，目前折疊智慧手機市場全是安卓系統天下，由南韓的三星電子稱王。不過來自中國大陸的小米、華為、Vivo、Oppo、榮耀（Hornor）等品牌，現在都推出多款折疊機搶市，藉由折疊手機進攻高階市場。

Google發表自己的折疊手機Pixel Fold之前，在折疊機領域的參與限於軟體。三星2019年推出第一支折疊機Galaxy Fold時，負責安卓系統開發的Google與三星合作，讓安卓作業系統和應用程式能順利在折疊式的手機上運作。根據IDC數據，在Pixel Fold進場競爭之際，三星目前在折疊手機的市占已達79%。

CCS Insight分析師Ben Wood與Omdia的Jusy Hong都認為，蘋果先以平板電腦切入折疊市場的可能性比從iPhone切入來得高。Wood預期明年蘋果可能就會推出具軟性顯示器、折疊型的超高階iPad。