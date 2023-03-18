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蘋果手表警告「心房顫動」 他就醫真確診心臟疾病

TVBS新聞網／編輯樓冠陞即時報導
1名作家的蘋果手表，意外透過心電圖發現他罹患心臟疾病。(路透)
1名作家的蘋果手表，意外透過心電圖發現他罹患心臟疾病。(路透)

蘋果手表（Apple Watch）自推出後，就一直主打擁有「心電圖」的特殊功能，但蘋果雖聲稱準確率高達90%，目前卻鮮少傳出有人靠此功能發現健康問題。不過，日前就有一名作家受訪時透露，他的蘋果手表某天突然跳出「發現心房顫動（Atrial fibrillation）」的警告，結果他就醫檢查後果然證實罹患心臟疾病，讓他相當驚訝。

根據「9to5Mac」報導，36歲的英國作家亞當（Adam Croft）日前受訪時指出，他在某天夜晚突然非常不舒服，除了頭暈難耐外，全身更是不斷冒冷汗，不過他沒想太多便倒頭大睡。豈料，亞當隔天起床後，赫然發現蘋果手表跳出「發現心房顫動」的警告，於是他便聯繫了緊急醫療單位，對方竟建議他最好在1小時內就醫。

亞當火速前往醫院檢查後，醫師發現他竟然真的罹患了「心房顫動」，令他相當驚訝。亞當透露，過去他也曾被心律不整困擾了數月，但當時他配戴的智慧手表卻從未給予過警告，因此若非蘋果手表這次突然警告，否則他是絕不可能就醫求助的。

亞當樂觀笑說，「心電圖」並不是他當初購買蘋果手表的原意，但有了這次經驗之後，他坦言未來「會一直戴著」。另外，他接下來將進行心房顫動的相關治療，同時也會擇期接受心律調整手術（cardioversion procedure），讓自己的心律得以恢復正常。

蘋果手錶跳「心臟病警告」！他就醫真確診 驚嘆：會一直戴著

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蘋果 手術 心臟病

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