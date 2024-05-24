讀大學不值得？最新調查揭學位重要性降低 近30％美國人不願背學貸

哈佛大學今年的畢業典禮。 （美聯社）

皮尤（Pew）研究中心最新調查發現，近30%的美國人認為，不值得為了大學學位背負學貸 ，認為不惜借學貸也值得讀大學的比率，只占22%。

美國現在有些大學一年的學費要10萬美元，申請入學的程序愈來愈讓人困惑，讓多數美國人不再確定若要負債，是否值得花四年取得大學文憑時。

調查顯示，47%的美國成年人認為只要不必背學貸，大學仍值得攻讀，但只有四分之一的受訪者表示，若要拿到薪酬優厚的工作，大學學位極度重要或很重要，近半數的人則表示，重要性跟20年前相比，已經降低。

過去十年來的美國失業率下降到低水準，但讀大學的成本提高，學貸危機又在醞釀中，美國人欠下的聯邦學貸金額已超過1.6兆美元，衝擊人們對於高等教育的看法。，學生和家長考慮要不要讀大學時，愈來愈難下決定。

皮尤經濟學家佛萊（Richard Fry）說，美國民眾意識到現在沒讀大學的人的就業 機會已經改善，他看到調查結果時，也對認為讀大學付出成本值得的美國人比率如此之低，感到震撼。

雖然美國人懷疑讀大學的價值，但所謂的「大學溢酬」（college premium）還是存在的。皮尤的資料顯示，1973年時，男性大學畢業生能比高中畢業同儕多賺23%，現在這個溢酬為71%，僅略低於十年前的72%。大學學位的女性較只有高中學歷的同儕，薪資高出79%，溢酬與十年前一致。