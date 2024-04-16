最新書單、自學神器、網路社媒…育才特刊在手 教育無憂

世界日報 年度「育才特刊」，將於4月21日(星期日)推出，隨報贈閱。內容涵蓋學業、閱讀、網路、社群媒體 、課外活動等方方面面，並詳細列出權威機構最新推薦的書單，以及孩子自學的各種網路神器，重視教育的華人家長千萬不要錯過。

查漏補缺 課外補習班要上嗎？

三年疫情重創k-12系統內學子的閱讀和數學水平，教育周期刊（Education Week）哀號「20年取得的進步幾乎喪盡」。號稱「全美學童成績單」的「國家教育進展評測」（NAEP）報告指出，全美13歲學生數學、閱讀測驗分數出現半世紀以來最大跌幅。

再創公立教育中心（CRPE）去年報告指出，年級越高，退步越大—7年級生需要額外5.9個月學校教育來趕上疫前數學和閱讀水平，8年級生則分別需要9.1個月和7.4個月來趕上疫前水平。

當家長們注意到每天的課堂時間不足以完成他們對於孩子學業的期待，就把孩子送去了課外補習學校，亞裔 家長一馬當先。

閱讀翻轉人生 怎樣幫孩子選好書？

閱讀書籍是學習與成長非常有用的工具，甚至有翻轉人生的驚人影響。中國成語說「開卷有益」，在美國，更是處處強調閱讀。

閱讀是學習與成長的有效方法，好處不勝枚舉。根據跨國出版商Scholastic調查，不論哪個國家，家庭都是鼓勵孩子閱讀的推手，其影響性高達八成，老師與學校居次。

引領孩子培養閱讀習慣要趁早。打從孩子小時候，父母親就要陪著選書、伴讀，長大一點後，還是要幫忙把關，確保孩子選讀可獲正面啟發的好書。

網路自學神器 權威雜誌推薦這些平台

在凡事講求效率的快節奏數位時代下，教育環境和方式出現重大變革，網路學習平台幾乎已躍升為主角，從小到大的成長過程幾乎都離不開網路學習資源，選擇合適的學習平台至關重要。

選擇網路學習資源猶如在茫茫大海尋尋覓覓，依循具公信力的權威媒體評鑑結果不失為好方法。子女在美國受教育，使用美國當地權威媒體推薦的平台或程式，更能切合需要。

科技專業媒體「個人電腦雜誌」(PC Magazine)、職業社交網站領英(LinkedIn)、新聞媒體「商業內幕」(Business Insider)三大機構針對網路學習平台進行評估，挑選出適合美國學童的網路學習工具。

探秘青少年的網路世界 如何弭平數位代溝？

非營利組織Common Sense Media一項新調查就顯示，約半數11歲至17歲的青少年每日至少收到237則手機通知，其中約25%在上學日期間跳出，5%在晚上收到。這些通知大部分來自社群媒體上的朋友。

6年級女孩使用Snapchat聊天和追美妝博主，「一放學就刷，可以抱著手機睡覺」；有學生上課時藉口上厠所，在厠所錄製「舞蹈挑戰(dance challeges)」視頻上傳TikTok，還發給教室裡的同學看；在高度互聯的世界長大這一代，手機是首選交流方式，「社群就是生活一部分啊！」

當所謂「數位移民(Digital Immigrant)」的千禧代乃至X世代爸媽，遇上所謂「數位原生世代(Digital Native)」的Z世代兒女，年齡差愈大，似乎代溝愈大。

童軍、夏令營…課外活動如何選擇？

童軍活動(Scouting)自1907年成立以來，已成為數百萬男孩和女孩們參與的全球性組織。透過各種冒險、技能培訓和社區服務活動，童軍不僅塑造了參與者的品格，培養了他們在大自然中的探索與生存技能，也通過團隊合作養成自信與責任，使一代代青少年們茁壯成長。

在美國，大多數男孩都經歷過「童子軍」的培訓和洗禮，並深受此影響、引以為榮。美國童軍(Boy Scouts of America，簡稱 BSA)也是美國最大的青少年組織，包含約270萬童軍成員及100萬成人服務員。

紐約市府免費開辦的「夏季崛起」(Summer Rising)夏令營廣受家長學生歡迎，申請人遠超市府提供的席位；坊間還有許多針對不同年齡段與不同種類的夏令營項目，有的面向亞裔與華裔學生，有的則注重在美國化的遊樂與運動以及中國化的補課及學術之間找到平衡，使孩子們更全面地發展。

「2024育才特刊」資訊豐富、乾貨滿滿，一冊在手、教育無憂，4月21日（星期日）隨報贈閱，請到各世界日報零售點購買。