我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：若再次當選總統 中國侵台「可能性是零」

WSJ：明年健保保費將漲6.5% 增幅逾10年新高

WSJ：2024美國最佳大學 普林斯頓居榜首

記者胡玉立／綜合報導
圖為普林斯頓著名的專業學院是伍德羅·威爾遜公共和國際關係學院的羅伯遜廳。（美聯社）
圖為普林斯頓著名的專業學院是伍德羅·威爾遜公共和國際關係學院的羅伯遜廳。（美聯社）

華爾街日報/大學脈搏(WSJ／College Pulse)6日公布2024年美國最佳大學排行榜，計有五所常春盟校進入前十名；全美排名前五名大學依序是：普林斯頓大學、麻省理工學院、耶魯大學、史丹福大學和哥倫比亞大學。

第六名至第十名依序為：哈佛大學、賓州大學、阿默斯特學院(Amherst College)、克萊蒙特麥肯納學院(Claremont McKenna College)和巴布森學院(Babson College)。

這項排行榜自2016年起開始運行，是歷來對美國學生進行的最大規模調查之一；它將學生經歷放在全國前400所大學排名的核心位置。今年的排名更加強調兩個更實際且可衡量的因素：各大學如何提高學生按時畢業的機會以及它如何提高學生畢業後的薪資。

許多大學排名方法往往透過評估各大學擁有資源來區分大學貧富，但新的華爾街日報排行榜與Statista數據科學家合作，使用最新可用數據將大學置於更公平的競爭環境，將各校畢業生成績與他們可能達到的目標相比較。

2024年排名第一的普林斯頓大學，在畢業生薪資和畢業率方面均得分很高，該校學生和應屆畢業生也同聲讚揚學校的教學設施。

根據估計，普林斯頓大學畢業生只需不到一年的中位工資即可支付全部就讀大學費用，因為畢業生收入較高，就讀淨價相對較低；該校大學學生的按時畢業率，也是所有學校排名最高的。

不過，如果單獨選出「對畢業生薪資影響最大」的大學，是由總排名第七的賓州大學拔得頭籌，勝過普林斯頓大學。

該排行榜指出，倘若根據新方法來觀察學生成績時，有些歷來享有盛譽的學校表現並不好。例如，布朗大學和約翰霍普金斯大學在其2022年排行榜都名列前十名，但今年表現並不突出，分別排在第67名和第99名。

華爾街日報這項調查，不顧及大學的聲譽與財富，對知名學府的排名和一般認知也有差異，例如南加州大學排名22、康乃爾大學排名24、安娜堡密西根大學排名28、香檳伊利諾大學排名35、芝加哥大學列第37、柏克萊加大排名51；印第安納州立大學則在榜單上以第400名墊底。

華爾街 賓州 柏克萊加大

上一則

富比世全美最佳大學 洛杉磯加大進前十

下一則

確診增加 學生戴不戴口罩？防疫題又成辯論題

延伸閱讀

台積電美國廠踢鐵板、投資人想砍股？網笑：沒台奴就沒競爭力

台積電美國廠踢鐵板、投資人想砍股？網笑：沒台奴就沒競爭力
謀殺嫌疑人從喬治華盛頓大學逃跑 FBI懸賞1萬元緝拿

謀殺嫌疑人從喬治華盛頓大學逃跑 FBI懸賞1萬元緝拿
WSJ：中國禁官員工作中用iPhone 港媒：非全面禁止

WSJ：中國禁官員工作中用iPhone 港媒：非全面禁止
富比世全美最佳大學 洛杉磯加大進前十

富比世全美最佳大學 洛杉磯加大進前十

熱門新聞

大學新生基本數學程度落後，教授把它歸罪於新冠疫情惹的禍。圖為喬治梅森大學數學專業的暑期數學強化訓練營。(美聯社)

大學新生數學差 甚至基本加法也不會 學者：疫情惹的禍

2023-09-02 23:05
各級學校開學在即，青少年把握時間選購球鞋服裝和其他學校用品。全國零售聯合會預估新學年的開學支出達1350億元，將創下有史以來最高紀錄。(美聯社)

開學支出估達1350億元 透明背包熱賣、短褲青少年最愛

2023-09-03 23:01
拜登政府新推出的「有價值的教育儲蓄計畫」，兩周就有400學貸借款人參加。（美聯社）

新償學貸計畫 前2周400萬人參加 2000萬人月還款降低

2023-09-06 00:33
麻州州長莫拉‧希利(Maura Healey)近期發布的一項新項目MassReconnect，讓25歲以上的麻州居民可以免費上社區大學。(截取自希利YouTube頻道)

25歲以上麻州居民 可免費上社區大學

2023-08-29 16:30
圖片來源 ／健康醫療網

開學收不了心？ 家長必學3招提升孩子注意力

2023-09-05 01:00
日本博士班學生在過去20年間減少了五分之一，原因是畢業後欠缺吸引人的工作機會。（路透）

日博士班學生減少五分之一… 商界憂心 以實習媒合工作

2023-09-04 20:54

超人氣

更多 >
華為Mate 60 Pro 供應商名單中有實有虛 中國晶片股熄火

華為Mate 60 Pro 供應商名單中有實有虛 中國晶片股熄火
晚年沒朋友？4大血型「孤獨」排行 第1名大家能閃就閃

晚年沒朋友？4大血型「孤獨」排行 第1名大家能閃就閃
蘋果股價會跌到什麼地步？分析師從技術面、基本面剖析

蘋果股價會跌到什麼地步？分析師從技術面、基本面剖析
11萬無證客湧入避難 市長「終於承認」：紐約即將毀滅

11萬無證客湧入避難 市長「終於承認」：紐約即將毀滅
快看世界／這個廚房常用調味食材 竟有抗癌效果

快看世界／這個廚房常用調味食材 竟有抗癌效果