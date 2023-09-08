WSJ：2024美國最佳大學 普林斯頓居榜首

圖為普林斯頓著名的專業學院是伍德羅·威爾遜公共和國際關係學院的羅伯遜廳。（美聯社）

華爾街 日報/大學脈搏(WSJ／College Pulse)6日公布2024年美國最佳大學排行榜，計有五所常春盟校進入前十名；全美排名前五名大學依序是：普林斯頓大學、麻省理工學院、耶魯大學、史丹福大學和哥倫比亞大學。

第六名至第十名依序為：哈佛大學、賓州 大學、阿默斯特學院(Amherst College)、克萊蒙特麥肯納學院(Claremont McKenna College)和巴布森學院(Babson College)。

這項排行榜自2016年起開始運行，是歷來對美國學生進行的最大規模調查之一；它將學生經歷放在全國前400所大學排名的核心位置。今年的排名更加強調兩個更實際且可衡量的因素：各大學如何提高學生按時畢業的機會以及它如何提高學生畢業後的薪資。

許多大學排名方法往往透過評估各大學擁有資源來區分大學貧富，但新的華爾街日報排行榜與Statista數據科學家合作，使用最新可用數據將大學置於更公平的競爭環境，將各校畢業生成績與他們可能達到的目標相比較。

2024年排名第一的普林斯頓大學，在畢業生薪資和畢業率方面均得分很高，該校學生和應屆畢業生也同聲讚揚學校的教學設施。

根據估計，普林斯頓大學畢業生只需不到一年的中位工資即可支付全部就讀大學費用，因為畢業生收入較高，就讀淨價相對較低；該校大學學生的按時畢業率，也是所有學校排名最高的。

不過，如果單獨選出「對畢業生薪資影響最大」的大學，是由總排名第七的賓州大學拔得頭籌，勝過普林斯頓大學。

該排行榜指出，倘若根據新方法來觀察學生成績時，有些歷來享有盛譽的學校表現並不好。例如，布朗大學和約翰霍普金斯大學在其2022年排行榜都名列前十名，但今年表現並不突出，分別排在第67名和第99名。

華爾街日報這項調查，不顧及大學的聲譽與財富，對知名學府的排名和一般認知也有差異，例如南加州大學排名22、康乃爾大學排名24、安娜堡密西根大學排名28、香檳伊利諾大學排名35、芝加哥大學列第37、柏克萊加大 排名51；印第安納州立大學則在榜單上以第400名墊底。