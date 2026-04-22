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9成兒童水果吃不夠恐影響免疫力 醫師建議早餐這樣調整

記者廖靜清／台北即時報導
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專家提醒，全台逾九成兒童水果攝取不足，削弱免疫防線。（記者廖靜清／攝影）
專家提醒，全台逾九成兒童水果攝取不足，削弱免疫防線。（記者廖靜清／攝影）

台灣已進入腸病毒流行高峰，多數家長可能忽略一項影響孩子健康的關鍵因素：水果攝取不足。台灣兒童感染症醫學會理事長邱政洵表示，全台超過九成兒童未達建議水果攝取量，恐導致免疫力下降、感染風險升高，呼籲從日常飲食著手，特別是「早餐加一份水果」，及早補強免疫防線。

根據國健署調查，國人普遍存在營養失衡問題，尤其水果攝取明顯不足。邱政洵指出，水果是六大類食物中「最容易被忽略、卻也最容易補足」的一環，且對兒童免疫系統發展至關重要。一旦攝取不足，不僅會削弱免疫防禦，也可能影響生長發育與腸道健康。

「維生素C是維持白血球正常功能的重要營養素，若攝取不足，恐使殺菌能力下降，提高感染風險。」邱政洵說，水果富含膳食纖維，有助於促進腸道蠕動、穩定血糖和降低膽固醇。其天然酵素是維持腸道健康的利器，人體約七成免疫細胞集中於腸道，若缺乏纖維，將連帶影響全身免疫調節能力。

不少家長選擇以維生素補充品替代水果，醫界強調效果有限。台灣兒童感染症醫學會常務監事黃玉成指出，天然水果中的維生素C、膳食纖維與多酚等成分，具有「協同作用」，非單一營養素可取代。相關研究顯示，透過天然食物攝取維生素C，能提升免疫細胞活性、縮短感冒症狀持續時間，甚至改善情緒與疲勞感。

臨床證實，透過攝取奇異果補充天然維生素C，在情緒困擾的改善與活力提升的效果上，皆顯著優於單一維生素C片劑。黃玉成教授建，在選擇水果可以優先考慮高營養密度、高維生素C、高膳食纖維的水果，讓其產生的協和作用快速補齊免疫缺口，維持兒童免疫力。

根據衛福部調查，7至12歲的小學生中，僅6.4%達到每日「兩份水果」的建議攝取量，家長也僅5.9%達到。董氏基金會食品營養中心許惠玉主任表示，最新的「台灣每日飲食指南2026草案」及「美國飲食指南2025-2030」均強調選擇原型、高營養密度食物，每天攝取多種顏色蔬菜與水果即「彩虹攝食原則」。

許惠玉提醒，許多民眾誤以為果汁可取代水果，或擔心水果糖分導致發胖，實際上加工果汁常流失膳食纖維，且可能額外添加糖分，反而增加健康負擔。「原型水果」才是關鍵，包含奇異果、芭樂、小番茄等，不僅營養密度高，也能提供完整膳食纖維與植化素，有助抗氧化與調節免疫功能。

只要控制攝取水果份量，並不會造成體重增加。黃玉成建議，早餐是補充營養的最佳時機，經過一夜空腹後，身體對營養吸收效率較高。將一份高營養密度水果納入早餐，不僅方便準備，也能快速補足維生素與纖維缺口，啟動一天的免疫防護機制。

兒童感染症醫學會攜手董氏基金會呼籲，多吃蔬果鞏固兒童的免疫防線，尤其是選擇高營養...
兒童感染症醫學會攜手董氏基金會呼籲，多吃蔬果鞏固兒童的免疫防線，尤其是選擇高營養密度的水果。（記者廖靜清／攝影）

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