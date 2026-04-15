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孩子1年長高逾7公分 嘉基醫師提醒性早熟警訊 家長留意外食1地雷

記者李宗祐／嘉義即時報導
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嘉基醫師賴怡彣提醒性早熟警訊，孩子1年長高逾7公分家長須留心。（嘉義基督教醫院提...
嘉基醫師賴怡彣提醒性早熟警訊，孩子1年長高逾7公分家長須留心。（嘉義基督教醫院提供）

近年來兒童因發育過早前往診間就醫的情況顯著增加，不少家長發現孩子身高突然快速成長，甚至出現第二性徵。嘉義基督教醫院兒童醫學部醫師賴怡彣表示，性早熟若未及時介入，可能造成骨齡提前成熟，導致生長板過早閉合，反而影響孩子未來的最終身高，及早評估至關重要。

根據統計，兒童性早熟就醫人數持續上升，且女孩比例明顯高於男孩。賴怡彣分析，這可能與營養過剩、肥胖、環境荷爾蒙暴露及生活型態改變有關。臨床上曾有1名小學低年級女孩，1年內身高增加近10公分且胸部明顯發育，就醫發現骨齡已提前近2年，確診為中樞性性早熟，所幸經藥物治療與追蹤，發育速度已趨於穩定。

賴怡彣表示，中樞性性早熟是因控制青春期的荷爾蒙軸提早啟動，可用藥物抑制；周邊性則需檢查是否有腫瘤或異常荷爾蒙來源。若女孩在8歲前乳房發育、男孩在9歲前睪丸變大，或每年身高增加超過7至8公分，都是警訊。醫師會透過骨齡X光、骨盆腔超音波或性激素刺激試驗進行判定。

預防方面，家長應協助孩子維持健康體重、避免肥胖，並養成規律運動習慣。日常生活應減少接觸環境荷爾蒙，如避免用塑膠袋或保麗龍盛裝熱食，也不要隨意食用來源不明的補品。賴怡彣表示，發現孩子發育過快時，家長應諮詢專業醫師，透過完整評估與定期追蹤，能讓孩子在健康成長的同時，保留最佳身高發展空間。

兒童發育過快恐影響最終身高，醫籲8歲前出現第二性徵應及早檢查。（嘉義基督教醫院提...
兒童發育過快恐影響最終身高，醫籲8歲前出現第二性徵應及早檢查。（嘉義基督教醫院提供）

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45%失智可以被預防 護腦飲食降低認知退化 醫：吃對讓大腦年輕4歲

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