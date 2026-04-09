我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美伊談判生變？伊朗大使刪除伊朗代表團將抵達巴基斯坦貼文

大批油輪自亞洲浩蕩湧至搶貨 美油出口將創新高

別再當胎記 這種「咖啡牛奶斑」恐是致命神經纖維瘤

記者陳雨鑫／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台北醫學大學附設醫院小兒腫瘤科主任劉彥麟說，「第一型神經纖維瘤」（NF1），常以...
台北醫學大學附設醫院小兒腫瘤科主任劉彥麟說，「第一型神經纖維瘤」（NF1），常以「咖啡牛奶斑」或「腋下雀斑」等方式表現，家長千萬別將其誤以為是胎記，而錯失治療時機。（本報資料照片）

千萬別以為皮膚上的「咖啡牛奶斑」只是一般的胎記，台北醫學大學附設醫院小兒腫瘤科主任劉彥麟說，屬於遺傳性疾病的「第一型神經纖維瘤（NF1）」，常以「咖啡牛奶斑」或「腋下雀斑」等方式表現，家長常認為只是胎記或體質導致的斑點，但NF1並非單純的皮膚病，而是可能影響全身、且會隨年齡逐步惡化的多系統疾病。

劉彥麟指出，NF1是基因突變導致細胞生長訊號失控的疾病，患者一生中，都可能面對腫瘤生成的風險。其中，最需要特別警覺的是第一型神經纖維瘤中的「叢狀神經纖維瘤」，約占第一型神經纖維瘤的20%至50%，叢狀神經纖維瘤多在幼兒期就已存在。

新生兒時期的症狀表徵，是會在皮膚出現「咖啡牛奶斑」，同時也會出現先天性骨骼異常；3到10歲的兒童期，除了有咖啡牛奶斑，還會出現腋下雀斑，也會出現學習障礙，到了青少年時期，會開始大量冒出皮膚神經纖維瘤、虹膜錯體瘤，18歲以後，除了有上述的症狀以外，還可能因為腫瘤伴隨著高血壓等慢性疾病。

劉彥麟說，第一型神經纖維瘤初期不易察覺，隨著時間推移，腫瘤可能逐漸增大，並沿著神經與周邊組織擴散，若未及早發現與介入，腫瘤會慢慢侵犯神經與軟組織，除了會造成外觀變形甚至毀容，也常伴隨劇烈疼痛，進一步影響患者的日常生活與心理健康。若腫瘤壓迫到重要神經或器官，還可能導致肢體無力、行動障礙，甚至影響排尿排便功能。若腫瘤長在頭頸或胸腔附近，一旦壓迫氣道或重要器官，甚至可能危及生命。

劉彥麟說，根據臨床觀察，約有10%的叢狀神經纖維瘤，可能進一步惡化為「惡性周邊神經鞘瘤（MPNST）」，這是一種侵襲性高、預後較差的惡性腫瘤，常發生於20至40歲的患者。劉彥麟強調，這類惡性變化往往來得快速，一旦出現腫瘤突然變大、疼痛加劇或質地改變等警訊，必須立即就醫評估。

劉彥麟說，，NF1雖然初期表現看似輕微，但其長期風險包括腫瘤持續增長、功能障礙，甚至約一成機率出現惡性轉變，絕非單純的皮膚問題。家長若發現孩子出現多處咖啡牛奶斑或異常皮膚表徵，應及早就醫評估，並建立長期追蹤觀念，才能避免延誤治療，將疾病帶來的衝擊降到最低。

上一則

54歲婦飯後「罰站2小時」脹氣無法坐 醫揭關鍵原因

延伸閱讀

晨間提神選咖啡還是茶？關鍵在個人體質與生活型態

晨間提神選咖啡還是茶？關鍵在個人體質與生活型態
淺眠、多夢都是「功能性異常」 醫示警長期忽略恐釀癌症、心血管疾病

淺眠、多夢都是「功能性異常」 醫示警長期忽略恐釀癌症、心血管疾病
臉圓未必是發福 成大醫：恐為庫欣氏症候群徵兆

臉圓未必是發福 成大醫：恐為庫欣氏症候群徵兆
春天焦慮、失眠當心「這疾病」復發 醫：多吃三種食物有助穩定身心

春天焦慮、失眠當心「這疾病」復發 醫：多吃三種食物有助穩定身心

熱門新聞

散步時偶爾停下來伸個懶腰，可以避免駝背；示意圖。(圖／123RF)

83歲教授推「不失智散步法」 有助刺激活化大腦

2026-04-02 02:00
馬英九近年出席公開場合，常有隨扈或助理在旁協助，顯示短期記憶可能受影響。（本報資料照片）

馬英九控訴前親信引發關注 醫師示警：家人有這些行為要及早介入

2026-03-26 05:13
睿鳴堂中醫診所院長、中醫師吳宛容說，真正的失智症患者通常「難以長時間維持一致的認知狀態」，他們在生活中會不自覺流露困惑、焦慮甚至挫折感；但若是刻意模仿者，往往在特定情境下會出現「破綻」。圖／本報系資料照片

失智症能假裝嗎？健忘、迷路可模仿 但「這點」騙不了人

2026-04-06 13:25
老人跌倒。圖/AI生成 劉郁瑋

🎙️居家養老真的安全？專家揭示潛藏健康風險

2026-04-07 09:35
尿液檢查發現尿蛋白，出現泡泡尿，小心腎臟出問題。圖／123RF

小便有泡泡恐是腎臟拉警報？醫：注意3關鍵 早診斷可保腎

2026-04-06 15:29
近期手遊「皮克敏」（Pikmin Bloom）在全球引發熱潮，許多民眾為了種花勤走路。且國外研究顯示有效降低年長者全因死亡率及心血管疾病。（本報資料照片）

為種花勤走路皮克敏全球爆紅 研究指1周走4000步降心血管風險

2026-04-04 18:53

超人氣

更多 >
全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀

全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀
做過數十種副業 他說這幾種付出最少、賺得最多

做過數十種副業 他說這幾種付出最少、賺得最多
18歲女星戴「30萬耳環」炫富害慘父 對鏡落淚一秒心碎

18歲女星戴「30萬耳環」炫富害慘父 對鏡落淚一秒心碎
美伊戰爭停火 內唐亞胡賭上一切卻內外受挫恐成「最大輸家」

美伊戰爭停火 內唐亞胡賭上一切卻內外受挫恐成「最大輸家」
油價崩跌、機票卻降不下來？航空業曝殘酷真相

油價崩跌、機票卻降不下來？航空業曝殘酷真相