24歲女打瘦瘦針掉髮、月經大亂 中醫示警：小心代謝崩潰

中醫診所醫師林瑋隆分享，瘦瘦針快速減重隱藏健康代價，應審視長期風險並注重調理身體。（記者廖靜清／攝影）

有「減肥神藥」之稱的瘦瘦針，掀起全球減重 風潮，不少人見到體重數字狂掉，非常開心瘦身有成。不過，有些女性出現生理期紊亂，擔心生殖健康。中醫師公會臨床觀察發現，部分使用瘦瘦針患者在快速減重後出現性慾下降、月經異常、掉髮、情緒低落與疲憊無力等現象。

中醫診所醫師林瑋隆分享，一名24歲女性，使用瘦瘦針半年減重8公斤，卻出現月經異常與掉髮問題，停藥後體重也迅速反彈。部分患者有月經量減少30至50%、排卵期縮短、經期延後等變化，男性減重太快也會出現性欲下降、疲憊無力與情緒低落等狀況。

台北市中醫師公會理事長陳文戎表示，體重快速下降並不是一件好事，常導致肌肉流失、基礎代謝下降、營養不良，且只要一停藥就容易造成體重回彈。從中醫觀點來看，減重應該是「氣血充足」狀態下的自然瘦身，「用藥瘦下來的不只是體重，有時候是氣血與生殖力。」

開業中醫診所院長褚衍強表示，瘦瘦針的作用機轉是影響食欲，原為治療糖尿病，從國際研究與臨床觀察來看，快速減重可能伴隨腸胃不適、胃排空延遲與情緒波動等問題。此外也須留意肌肉流失對基礎代謝率的影響，若減重過程缺乏營養與運動配套，長期會影響代謝穩定與身體功能。

褚衍強強調，門診尋求改善使用瘦瘦針產生副作用的患者增加，有一位50多歲的男性，雖然患有糖尿病，但血糖控制穩定，卻在使用瘦瘦針之後出現突發性失明。使用特製細軟針，沿著眼球外肌肉層的確為針灸，促進眼睛的血液循環後，終於回復視力勢力。

台北市中醫師公會在「2026國醫節」記者會中指出，GLP-1藥物確實是現代醫學的重要突破，在血糖控制與體重管理方面具有臨床價值。減重應該是「氣血充足」狀態下的自然瘦身，透過調養身體代謝機能來燃脂，而非盲目節食或是僅靠藥物抑制食欲。

中醫認為，減重不應只看體脂與體重數字，更要兼顧身體整體平衡。中醫理論強調「氣為動力、血為基礎」，當氣血充盈時，臟腑功能與生殖系統才能維持穩定；若長期攝食不足或脾胃功能受損，氣血生化乏源，反而可能出現提早衰老的徵象。

陳文戎指出，瘦瘦針是透過GLP-1藥物模擬飽足感，單容易出現惡心、嘔吐、腹瀉、便秘、胃脹氣等副作用。中醫注重體質調理，透過健脾胃、祛濕、補氣血，輔以針刺特定穴位調節食欲、改善腸胃功能與代謝，維持體態不復胖。