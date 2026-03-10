全民瘋棒球 應援中華隊竟聲音沙啞 醫示警這動作最傷

我的頻道

記者趙容萱／台中報導

醫師邱建仁（右）發現，最近就醫民眾聲音沙啞比例增加，一問之下才發現原來是加油太大聲造成，圖為邱建仁看診照。（亞大醫院提供）
全台瘋世界棒球經典賽，球迷為中華隊吶喊加油熱血應援，賽後不少人聲音沙啞掛病號；醫師邱建仁提醒，民眾情緒激昂時「拉長脖子、大聲喊叫」最傷聲帶，最佳良方就是好好休息，若持續不當使用聲音，恐演變慢性聲帶傷害，甚至出現聲帶息肉等問題，嚴重者甚至需要動手術。

亞洲大學附屬醫院耳鼻喉科主治醫師邱建仁表示，近日門診有不少民眾是因幫中華隊加油導致「燒聲」；當民眾情緒激昂時，會用力拉長脖子、大聲喊叫，這種高強度的用聲方式對喉嚨的傷害極大，聲帶發聲時會閉合且高速振動，產生劇烈的撞擊，導致急性發炎或水腫。

邱建仁強調，若短時間內持續過度使用嗓音，聲帶恐形成出血性息肉，這種息肉會干擾聲帶的正常閉合與振動，讓聲音沙啞，還會可能帶著部分粗糙感、氣音，甚至讓患者喉嚨內部「卡卡的」異物感或疼痛，影響日常生活與溝通，嚴重者可能得接受微創手術等侵入性治療。

邱建仁指出，例如老師、業務員或客服人員等平日需要頻繁說話，其聲帶本就處於疲勞狀態，一旦加上球賽期間過度刺激，受損機率會大幅提升，最有效的治療方式就是讓聲帶好好休息，讓聲帶黏膜有足夠的時間進行自我修復與消腫，而非一味靠消炎藥物止痛，若沙啞狀況持續超過2周仍未見好轉，也絕對不能輕忽，必須尋求專業醫療協助。

邱建仁提醒，市面上常見喉糖、或各類潤喉食品可能只是讓喉嚨短暫感覺清涼舒爽，緩解不適，真正的復原還是必須建立在減少聲帶過度摩擦的基礎上。呼籲民眾在享受熱血賽事，應兼顧喉嚨的保護，飲食上應暫時遠離酒、辛辣、油炸油膩、甜食、碳酸飲料等刺激性食物不好消化的食物也應盡量避免，才是守護聲帶的不二法門。

