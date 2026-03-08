北市議員胃食道逆流釀腦部感染？ 醫曝「發生機率」籲晚餐別吃太飽

無黨籍台北市議員陳建銘春節期間未公開露面，引發外界擔憂，近期他出面說明，自述胃食道逆流引發感染，進而影響腦部，目前仍在治療與觀察中。（本報資料照片）

無黨籍台北市議員陳建銘春節期間未公開露面，引發外界擔憂，近期他出面自述胃食道逆流導致腦部感染，目前仍在治療與觀察中。不過，醫師指出，食道與腦部並不相通，胃食道逆流直接引發腦部感染機率低，較有可能情況為胃食道逆流引發吸入性肺炎，細菌經由血液引發腦部感染，相關情況需進一步釐清，民眾無需恐慌。

台大醫院內科部胃腸肝膽主治醫師曾屏輝說，媒體報導「胃食道逆流感染腦部」說法過度簡化，胃食道逆流不會直接「衝到腦部」，且胃酸屬高度酸性，是幫助身體滅菌的工具，因此人體胃部屬無菌環境，研判較可能影響腦部的情境為吸入性肺炎間接導致感染，如病人睡眠中胃食道逆流或嘔吐，可能引發嗆咳導致感染，雖相對可能發生，但機率仍非常低。

曾屏輝表示，胃食道逆流於國內盛行率約3至4成，約每3人就有1人罹病，如要避免胃食道逆流，建議睡前別吃宵夜習慣，晚餐別吃太飽，並盡量拉長晚餐用餐至入睡時間，而胃食道逆流常見症狀，包括火燒心、慢性咳嗽、氣喘等，也有極少數病患因胃酸控制情況不佳，導致食道腐蝕發炎，或因反覆結痂導致食道狹窄、粘膜變性等情況。

除生活習慣調整外，衛福部食藥署指出，使用藥物治療可幫助減緩胃食道逆流，臨床常用藥物包括傳統制酸劑，如碳酸氫鈉、碳酸鈣、鋁鎂化合物等，其機轉為中和胃酸，另有新型胃酸分泌抑制劑，包括H2組織胺受體阻斷劑、氫離子幫浦抑制劑，鉀離子競爭性胃酸抑制劑等，及其他輔助治療藥品，如胃食道黏膜保護劑、胃腸蠕動劑，建議民眾諮詢專業醫師及藥師。