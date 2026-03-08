我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州上訴法院推翻法律 房東可拒收Section 8租屋券

大學運動員報酬設限 川普：比解決伊朗問題難

經典賽台灣首贏南韓創下紀錄 全民陷入瘋狂 醫：小心「狂歡症候群」

記者沈能元／台北報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2026世界棒球經典賽中華隊在延長賽中以5：4擊敗南韓隊，賽後球員在場中慶祝。（特派記者余承翰／東京攝影）
2026世界棒球經典賽中華隊在延長賽中以5：4擊敗南韓隊，賽後球員在場中慶祝。（特派記者余承翰／東京攝影）

2026世界棒球經典賽今天（8日）由台灣出戰南韓，歷經10局延長賽，最終以5：4勝出，全民陷入瘋狂。台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文說，今天最後的比數十分接近，如此高張力、扣人心懸的比賽，大家看比賽時一定是全神關注，心情緊張，賽後又是十分興奮，此時血壓、心跳上升，高血壓病史者須提高警覺，更何況大家可能會喝酒狂歡，需特別注意「狂歡症候群」。

被問到今天有無觀看「台韓大戰」，林謂文說「我不敢看，擔心會心臟病發。」因為，台灣與南韓在棒球賽事上，可說是世仇，「大家都好想贏韓國」，那種對勝利的渴望，與對戰其他國家時強度不同，情緒起伏上會特別激烈。

林謂文說，緊張的「台韓大賽」導致壓力荷爾蒙上升，交感神經興奮，造成血壓上升、心跳加速，對高血壓患者來說，因對血壓調控本就不好，甚至還有血管硬化等疾病，血壓更容易竄升且難以控制；贏球後，心情又過度興奮，血壓波動會特別劇烈，這時如果血管內已有斑塊，可能會形成血栓，增加心肌梗塞、主動脈剝離、腦中風等機會，必須多加注意。

更何況從現在開始，大家可能會喝酒狂歡，需特別注意「狂歡症候群」。林謂文說，尤其今天是假日，又是台灣的最後一場比賽，很多人都會喝酒狂歡，但情緒興奮下，一下子快速喝酒，恐致血壓上升，且搭配喝酒的零食、小菜口味都為高油、高鹽，可能進一步又讓血壓升高，狂歡後，可能會增加誘發心肌梗塞等「狂歡症候群」的機會。

林謂文提醒，特別是晚上狂歡時，此時身體應是準備進入休息狀態，副交感神經較為活躍，且活動力下降、代謝變慢，但如果這時繼續喝酒、持續亢奮，心臟該休息不休息，容易產生胸悶、血管發炎等，若是血壓正常的人其實還好，但若有血管心臟方面疾病患者來說，「狂歡可以，但適度就好，並多控制情緒，不要太過亢奮」，避免發生意外事件。

林謂文建議，高血壓病史者平時應養成量測血壓的習慣，了解血壓是否處在理想的範圍，看完比賽後，短暫的血壓升高，此為正常的身體反應，但時間一旦拉長就需多加注意，若合併有胸悶、胸痛、頭痛、暈眩等疑似心臟疾病症狀，建議先閉目養神10分鐘，休息一下，若症狀沒有緩解，就應躺著再休息30分鐘至1個小時，如果症狀愈來愈明顯、愈來愈嚴重及頻繁，應速就醫檢查及治療。

世報陪您半世紀

上一則

5旬婦患「社交癌」打噴嚏、大笑就漏尿 醫曝做「這運動」能改善

延伸閱讀

經典賽／眼淚不自覺掉下來 陳傑憲感謝南韓強大對手激盪精彩球賽

經典賽／眼淚不自覺掉下來 陳傑憲感謝南韓強大對手激盪精彩球賽
經典賽／中華隊擊敗南韓、日本提前晉8強 日網友評：目前最精采一戰

經典賽／中華隊擊敗南韓、日本提前晉8強 日網友評：目前最精采一戰
醫藥／8種日常生活習慣 不利心臟健康

醫藥／8種日常生活習慣 不利心臟健康
心血管出事多清晨？名醫談血管自有時間表 起床最忌「這件事」

心血管出事多清晨？名醫談血管自有時間表 起床最忌「這件事」

熱門新聞

許多人喜歡在家運動鍛鍊身體。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Atlantic Ambience）

免器材居家5組抗阻力訓練 增強五大肌群

2026-03-02 20:05
2023年的跨年夜，紐約法拉盛街頭人流湧動，中餐館也迎來一波熱潮。(記者高雲兒／攝影)

🎙️沉默的模範生：華裔青少年的心理危機

2026-03-03 09:30
醫師表示，心血管疾病常在清晨發作，血管每天有自己的作息，內皮功能在早上是低點，一氧化氮較少，血管彈性差。（123RF）

心血管出事多清晨？名醫談血管自有時間表 起床最忌「這件事」

2026-03-07 04:19
營養師點名脂肪最怕9種食物，藍莓、番茄都入列。示意圖。（取材自pexels.com@www.kaboompics.com）

營養師曝脂肪最怕9種食物 薑黃、番茄都入列

2026-02-28 17:36
牙醫分享刷牙誤區。示意圖。（取材自pexels.com@ George Becker ）

刷了幾十年才發現白刷 牙醫點名3大刷牙誤區

2026-03-01 20:05
不少人都有這樣的經驗，白天幾乎沒有感覺，但到了夜深人靜、準備入睡時，耳朵裡卻出現像蟬鳴、電流聲或低頻嗡鳴的聲音，讓人擔心是不是耳朵出問題；示意圖。（123RF）

夜深耳中有蟬鳴、電流或低頻嗡鳴聲 耳鳴並非耳朵受傷 大腦才是關鍵

2026-03-05 05:13

超人氣

更多 >
台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可

台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可
劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環
伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久
一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚