5旬婦患「社交癌」打噴嚏、大笑就漏尿 醫曝做「這運動」能改善

經歷懷孕、自然產或更年期荷爾蒙缺乏的女性，不少人長期受尿失禁所苦。示意圖，非新聞當事人。（本報資料照片）

經歷懷孕、自然產或更年期荷爾蒙缺乏的女性，不少人長期受尿失禁所苦。58歲陳女士已退休，平時熱愛跳舞與旅遊，近2年卻發現只要大笑、打噴嚏或提重物，就會漏尿，有時強烈尿意突然襲來，還沒走到廁所早已尿濕褲子，導致她再也不敢出門旅遊，連最熱衷的舞蹈班都只能忍痛取消。台灣尿失禁協會理事長蒙恩說，除手術修補外，尿失禁也可藉藥物治療，建議女性積極就醫。

蒙恩為三總行政副院長、泌尿外科主治醫師。他指出，前述陳女士病情為典型「混合型尿失禁」，也就是同時合併腹部壓力增加時容易漏尿的「應力性尿失禁」，與強烈尿意容易引發漏尿的「擊破行尿失禁」，女性在經歷懷孕、自然產以及更年期賀爾蒙缺乏後，骨盆底肌肉及韌帶會逐漸失去彈性與支撐力，導致不同類型漏尿情況變得容易發生。

輔仁大學醫學院院長廖俊厚指出，尿失禁常被稱為「社交癌」，但並非不可治癒的絕症，建議女性民眾平日透過凱格爾運動強化骨盆底肌預防，如已出現症狀，不論是應力性、急迫性或混合型尿失禁，臨床上均有解方，包括藥物控制、體外震波、高強度聚焦電磁椅、女性微創尿道中段懸吊手術等 ，可依病人實際需求選擇適合方案，「幫助找回乾爽自在的人生。」

「診間常看到許多女性長輩因為害羞，默默忍受陰道下墜感或反覆漏尿的不適。」蒙恩指出，針對骨盆腔器官脫垂，已有諸多為創治療選項，如機器手臂或單孔腹腔鏡骨盆懸吊術等，都能提供極佳的修補效果且大幅縮短恢復期，而尿失禁也可透過精準投藥，降低膀胱不正常收縮，減緩尿急症狀，並大幅減少口乾、便秘等副作用，提升長者用藥順從性，呼籲女性積極就醫。

3月8日為國際婦女節，為提升大眾對女性泌尿及骨盆底健康重視，台灣尿失禁學會舉辦「2026婦女健康論壇」，邀集國際學者，深入探討膀胱過動症藥物治療的臨床決策框架，專家學者分享如何將病患的臨床症狀、患者特徵以及不同藥物的藥理機轉進行整合。