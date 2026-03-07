經痛到吃藥才能上班 她以為是愛吃生冷飲食 懷孕發現子宮肌瘤9公分大

子宮肌瘤病人蔡小姐一直以來生理期都會非常疼痛，經期每天都要吃止痛藥苦撐才能正常工作，原本以為是愛吃生冷食物才導致不適，婚前健檢時才發現高達9公分大的子宮肌瘤；圖左為婦產科醫學會秘書長黃建霈。（記者林琮恩／攝影）

子宮肌瘤盛行率高，婦產科醫學會秘書長黃建霈指出，台灣10位女性約3至4名患有子宮肌瘤，約3成需積極處理追蹤。子宮肌瘤最常見症狀是月經血量過多，失血過多恐釀貧血，甚至增加心血管負擔，「導致患者生命提早結束」，早年治療藥物恐導致病人經期血量過多，近期腦下垂體抑制劑取得藥證，用藥一個月出血量可減少6成。

蔡小姐是獸醫師，一直以來生理期經痛嚴重，經期每天都要吃止痛藥苦撐才能工作，原本以為是愛吃生冷食物才導致不適，婚前健檢時發現有高達9公分大的子宮肌瘤。後續雖順利懷孕，但子宮肌瘤隨孕期逐漸脹大，至生產前達16公分，腹部有如懷上「雙胞胎」非常巨大，最後一個月幾乎都躺在床上，生產時也大量出血，後悔應及早處理。

北市聯醫婦產部主任張芳維指出，台灣子宮肌瘤盛行率達25%，每4至5人就有1人罹患子宮肌瘤，每年約45萬人罹病接受醫療諮詢，其中2萬人接受手術治療。子宮肌瘤初期無症狀，約有一半患者出現臨床不適，最常見症狀為經血過多，不僅會導致缺鐵性貧血，還恐讓女性出現頭暈、極度疲乏與虛弱等情況，子宮肌瘤成因未定，有學者研判為雌激素刺激、環境荷爾蒙導致。

更年期醫學會理事長賴宗炫表示，子宮肌瘤雖是良性腫瘤，但仍有癌化可能性，為女性重要殺手，也可能影響生育，治療方式包括手術、藥物治療，不少病人選擇微創手術治療，但根據統計，術後5年內復發比率高達5成，可見手術難以根治，傳統針劑治療微腦下垂體作用劑，導致病人月經前3至7天大量出血，對婦女造成不良影響。

賴宗炫指出，腦下垂體拮抗劑作用類似汽車煞車系統，可從源頭阻斷腦下垂體分泌濾泡激素、黃體素等導致腫瘤生長的激素，有助抑制肌瘤生長，甚至讓肌瘤萎縮，病人用藥4周內，經血過多情況明顯改善，出血量減少6成，如持續用藥一年，經血量可減少85%至95%。這類藥物適用害怕開刀，或希望保留生育功能者，每日服藥一次的用法，可提升醫囑遵從性，不過目前需要自費。

