驚蟄節氣 中醫提醒水痘感染機率高 籲留意季節性疾病防治

中醫師賴俊宏指出，驚蟄象徵著春天的開始，萬物甦醒之際，建議民眾注意季節性疾病的防治，水痘雖多見於兒童，但成人感染後更需謹慎。圖／Dr.Nice（松山）欣悅中醫診所提供

3月5日為24節氣中的「驚蟄」，中醫師指出，此節氣最常見的疾病為「水痘」，古稱「水花」、「水瘡」、「水皰」，屬於外感時行邪毒所致的急性傳染病，可分為風熱輕證、熱毒重證二種型態，感染者飲食上宜食用清淡、易消化且營養豐富的流質或半流質飲食，避免辛辣刺激食物，也建議民眾留意季節性疾病防治。

中醫師賴俊宏說，風熱輕證」類型患者，多只有輕微發熱，伴隨鼻塞、流涕、咳嗽，約一日後出疹，疹色紅潤，疹內水液清亮，疹邊緣紅暈不明顯，分佈稀疏，以軀幹為主，舌苔薄白，脈象浮數，治療上以疏風清熱、佐以解毒為主。

「熱毒重證」類型患者，常有高熱煩躁、口渴、口舌生瘡、面紅目赤，痘疹密集且顏色暗紫，水液混濁，甚至伴隨牙齦腫痛、大便乾結、小便黃赤。舌苔黃而乾，舌質紅，脈洪數。此時治療則以清熱涼營、佐以解毒為主。

賴俊宏強調，驚蟄象徵著春天的開始，萬物甦醒之際，建議民眾注意季節性疾病的防治，水痘雖多見於兒童，但成人感染後更需謹慎，透過中醫理論與現代醫學結合，可幫助理解病程，也能在飲食與生活上提供具體指引。

賴俊宏指出，現代醫學認為，水痘患者可依病程分為輕症與重症，治療上以支持療法為主，並強調避免抓破水泡以防細菌感染，與中醫「透疹而不抑疹」的理念相互呼應，建議水痘患者捨曲清淡、易消化且營養豐富的流質或半流質飲食，如粥、牛奶、麵條，因病程中常伴便秘，應適量補充水分，多食新鮮蔬果，多吃當季食材如竹筍，有助清熱透疹。

水痘患者應避免辛辣刺激食物，如辣椒、大蒜、薑等，因為容易加重內熱與瘙癢。油炸高脂食物如炸雞、薯條，會增加腸胃負擔。

賴俊宏指出，中醫觀念中的「發物」如海鮮、羊肉、發酵食物等，可能誘發過敏反應，導致病情加重，熱性水果如芒果、荔枝、龍眼也不宜食用，因為會助熱，不利康復，此外，加工食品與高糖飲食如泡麵、香腸、汽水，可能降低免疫力，延緩痊癒。