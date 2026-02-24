春節年假卻有「吃越好人越累」困擾？國泰健康管理：腸胃異常

每2人就有1人中招！國泰健康管理大數據揭密：逾半數腸胃異常者「完全沒感覺」。（業者提供）

農曆年節結束後，不少人回到工作與日常節奏，卻發現身體狀態似乎還沒「收假」。即使過年期間沒有暴飲暴食，年後仍容易出現脹氣、消化不良、疲倦感增加、睡眠品質下降等狀況。這些零散的不適，其實多半來自年節期間飲食型態與作息改變的累積，並在恢復日常後集中浮現，形成常見的「年假症候群」。

從預防醫學與營養角度來看，造成上述現象的關鍵不只是吃了什麼，而是腸道是否具備足夠的調整能力，能應付短時間內的飲食變化。

異常沒感覺 腸道卻早已失衡

根據國泰健康管理2025年健康大數據分析，多數民眾對自身腸道健康的主觀感受，與實際健檢結果存在明顯落差。

統計顯示，每2人就有1人在檢查後才發現腸胃道異常，但事前僅約兩成自覺有腸道困擾。這樣的落差顯示，有8成民眾自以為「很健康」，但腸道問題往往在無明顯症狀時就已發生，容易被忽略。

進一步觀察發現，年節前後因飲食型態短時間改變，腸道不適與疲倦感出現的比例明顯提高，突顯腸道對作息與飲食變化的高度敏感性。

高嘉敏營養師指出，年節飲食多為高油、高糖、高加工。油脂會延緩胃排空，高蛋白需要多酵素分解，加上熬夜與活動量下降，腸道蠕動相關的神經調節變差。這些影響短期內不一定反映在健檢紅字，卻會讓人出現「吃越好，人越累」的狀況。

年後調整關鍵：不是不能吃 而是腸道能否承受

年節不適往往不是單一食物造成，而是多重因素疊加。高糖、油炸與精緻加工食品攝取頻率提高，容易擾亂腸道菌相平衡；再加上作息不穩定，使腸道短時間承受超過平日的負荷。

相對地，若平時腸道菌相較穩定、飲食節奏規律，在年後恢復效率會較快、狀態也會更好。

年後養好菌 讓身體順利接軌日常

年後調整的重點，並非急著補救或極端忌口，而是循序回到穩定的飲食與生活節奏，搭配支持腸道菌相平衡的日常保健方式。當腸道基礎夠穩，即使經歷年節飲食變化，年後也能更快回到熟悉的身體狀態。