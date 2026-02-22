癌友「失志症候群」讓生活失去意義感 年節9天心理諮商需求攀升

我的頻道

記者沈能元／台北即時報導
癌症希望基金會附設心理諮商所長葉北辰說，癌症患者過年時可能被親友詢問病情，或互道新年快樂，但這種快樂壓力，讓有些內心憂心病情的癌友來說，一點也不快樂。（記者杜建重／攝影）
癌症希望基金會附設心理諮商所長葉北辰說，癌症患者過年時可能被親友詢問病情，或互道新年快樂，但這種快樂壓力，讓有些內心憂心病情的癌友來說，一點也不快樂。（記者杜建重／攝影）

台灣今年春節長達9天，不僅是一般民眾、精神病友內心飽受壓力，癌症患者也感同身受。癌症希望基金會附設心理諮商所長葉北辰表示，癌症患者過年時可能被親友詢問病情，或互道新年快樂，但這種快樂壓力，讓有些內心憂心病情的癌友來說，一點也不快樂，甚至過年期間醫院病床調整、門診縮減，患者擔心「萬一病情發作卻無法即時就醫」也會加劇焦慮情緒。

葉北辰說，過往心理諮商為不普及醫療行為，透過衛福部針對15至45歲民眾推出「青壯世代心理健康支持方案」提供免費3次諮商後，病友團體也看到癌友的需求，如該心理諮商所提供病友、家屬及主要照顧者6次免費心理諮商。主因是癌症患者常因病情影響出現「失志症候群」，產生無助、無望與意義感喪失等，自殺風險更是一般族群的2至3倍。

葉北辰說，心理諮商所於去年年底收案至今年一月底，共諮詢癌症病友36人次，癌別最常見為乳癌，其餘有肺癌、胰臟癌等透過專業諮商，協助病友面對治療、家庭與人生規畫等議題，將有助降低心理危機及自殺風險。

台灣癌症基金會晴嶼心理諮商所長張維宏說，許多癌症患者害怕家人擔心，不願向家人透露，在春節返家前常會詢問，應如何面對家人或不被家人發現罹癌情形。臨床上，曾有一名30多歲乳癌患者，不願家人知道病情，甚至在化療期間掉頭髮時，直接戴著安全帽走進家門及房間，家人完全不知情。但此類患者多可能在生病前，就與家人關係不佳或無法獲得支持等。

張維宏呼籲，癌症患者常憂心復發，建議平時應重視自我照顧，包括飲食、緩解心理壓力，也可以維持工作及人際關係等，年節過完，身處職場的癌友不要急著要馬上恢復正常工作強度，及多注意睡眠，慢慢的回歸生活正軌。

晴嶼心理諮商所今年1月共服務近110人次，相較往年一月份約30多人次增加許多，原因是該諮商所擴大，並媒體宣傳，且許多病友治療時已多次往返醫院，更不願意再回到醫院諮商，多選擇病友團體的心理諮商服務。其服務對象包括癌症病友、家屬等，目前統計家屬約占3成，癌友癌別分析男性為肺癌、大腸癌、肝癌等，女性為乳癌、大腸癌、卵巢癌等。

癌症 乳癌 春節

