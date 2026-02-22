我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日經揭400中國帳號疑介入眾院選舉 散布不利高市內容

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

春節大吃大喝慎防噎食 醫曝最新急救指引：先拍背再腹推

記者余采瀅／台中即時報導
台中慈濟醫院急診醫學科醫師莊浩凌提醒，春節連假，急診常見異物梗塞就醫案例，務必留意進食安全，更應掌握最新急救觀念，以免錯失黃金救援時機。（台中慈濟醫院提供）
台中慈濟醫院急診醫學科醫師莊浩凌提醒，春節連假，急診常見異物梗塞就醫案例，務必留意進食安全，更應掌握最新急救觀念，以免錯失黃金救援時機。（台中慈濟醫院提供）

春節湯圓、年糕、發糕及堅果等象徵吉祥的應景美食不可或缺，卻也因黏稠、不易咀嚼，成為長輩與嬰幼兒噎食的高風險食物。台灣台中慈濟醫院急診醫學科醫師莊浩凌提醒，春節連假，急診常見異物梗塞就醫案例，務必留意進食安全，更應掌握最新急救觀念，以免錯失黃金救援時機。

莊浩凌說，美國心臟協會（AHA）公布2025年最新急救指引，明顯修正異物梗塞處置，成人急救順序改為「先拍背、再腹推」，顛覆過往一噎到就立即施行腹部推壓（哈姆立克法）的既定印象。根據實證醫學研究，意識清楚的梗塞成人，優先拍打背部，清除異物的成功率表現更好，同時可降低腹腔與內臟受傷風險。

莊浩凌表示，梗塞者意識清楚，且還能發出聲音，應先鼓勵用力咳嗽，嘗試咳出異物；若咳嗽無效、無法說話或臉色變紫，施救人應站在梗塞人側後方，一手支撐梗塞者胸部，前傾上半身，利用另一手掌根部，在兩肩胛骨間用力拍擊5次；若異物未排出，再轉為傳統的腹部推壓5次，一直循環操作直到排除異物。

莊浩凌說，急救指引修正不僅提升急救效率，也讓成人與兒童的急救邏輯一致，方便大家記憶。他提醒，如果梗塞者在急救過程中失去意識，應立即讓人平躺在堅硬地面，並開始進行心肺復甦術（CPR）。

2025年指引則更新1歲以下嬰兒的胸部推壓手法，從「雙指按壓」調整為「單手掌根推胸」。莊浩凌說，單手掌根可提供更穩定且足夠的力量，有效產生胸腔壓力，幫助排出異物。正確流程為5次拍背、5次胸部推壓交替進行，莊浩凌提醒嬰兒腹腔器官脆弱，絕對禁止使用成人腹部推壓法，以免造成嚴重內傷。

莊浩凌呼籲，預防勝於治療，家中若有長輩或幼童，食物應切成小塊、避免整顆吞食，進食時保持坐姿端正、避免嬉鬧或說話。若發生噎食，應保持冷靜正確施救，並立即通報119。

世報陪您半世紀

春節 慈濟

上一則

不只坐飛機會引發「經濟艙症候群」 醫示警：追劇、玩手遊也恐引發血栓

延伸閱讀

春節「收假症候群」來了 心理師教4招找回生活節奏

春節「收假症候群」來了 心理師教4招找回生活節奏
張柏芝霸氣寵員工 春節放「帶薪假」1個月

張柏芝霸氣寵員工 春節放「帶薪假」1個月
春節4天盈利33.9萬全分員工 四川火鍋店老闆霸氣

春節4天盈利33.9萬全分員工 四川火鍋店老闆霸氣
新北市長選舉三黨備戰 藍白合年後啟動 綠陸空戰齊發

新北市長選舉三黨備戰 藍白合年後啟動 綠陸空戰齊發

熱門新聞

網友分享居家運動招式。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

瘦肚子不靠卷腹 健身教練曝5個居家運動「每天20分鐘」

2026-02-16 22:05
網友示範三個徒手動作，能幫助在家快速運動「耗糖」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

「想耗糖燃脂」必學3招 徒手動作各做100下能瘦

2026-02-15 20:05
示意圖。（取自123RF）

55歲養生男日跑5公里不菸酒少鹽 1習慣血管像「鏽水」

2026-02-16 14:00
對骨密度已經流失的長者而言，一次跌倒，可能不是擦傷，而是改變人生的髖關節骨折。示意圖。（圖／123RF）

🎙️冬季最危險的不是流感 而是這一摔

2026-02-17 09:35
卜蜂董事長鄭武樾（圖）每週都會固定到健身房做重訓，維持肌肉量。(中央社)

台企業家鄭武樾90歲養生有道 天天健走萬步、重訓不間斷

2026-02-18 20:46
醫師提醒，由於代謝下降，容易發胖的40至50歲世代適合「蔬菜優先」，60歲起要注意營養不足，蛋白質需要有足夠的攝取量；示意圖。（圖／123RF）

先吃菜比較好？營養師：健康進食順序 40、50、60歲大不同

2026-02-16 01:00

超人氣

更多 >
退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款
谷愛凌的父親 是誰？

谷愛凌的父親 是誰？
紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險
冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我

冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我
她教一招「去除皂垢」只需用這2材料 浴缸清潔溜溜

她教一招「去除皂垢」只需用這2材料 浴缸清潔溜溜