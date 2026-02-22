春節「收假症候群」來了 心理師教4招找回生活節奏

春節將結束，桃園療養院臨床心理科主任劉昀玲提醒，收心不必急於求成，而是透過簡單可行的步驟，讓身心逐步回到穩定節奏，才能真正恢復生活動力。（桃療提供）

農曆春節 假期即將結束，從「假期模式」回到工作與學習節奏，往往需要一段時間適應。不少民眾收假後容易出現精神不濟、難以入睡、專注力下降或情緒低落等「收假症候群」，台灣衛福部桃園療養院 臨床心理科主任劉昀玲提醒，收心不必急於求成，透過簡單可行的步驟，讓身心逐步回到穩定節奏，才能真正恢復生活動力。

劉昀玲表示，只要掌握「收心4步驟」，就能在日常生活中輕鬆落實。首先是調整作息、重設生理時鐘，建議睡前一小時減少滑手機、追劇等行為，改以閱讀、聽輕音樂或放鬆呼吸練習幫助入睡，並將就寢與起床時間逐日提早15至30分鐘，避免一次大幅調整造成疲憊。起床後可打開窗簾或到戶外走動至少10分鐘，接觸自然光、喝杯溫水、做簡單伸展，讓身體慢慢甦醒。

劉昀玲表示，第二步是讓工作與課業循序回溫，收假第一天不必立刻安排高強度工作，可先從整理辦公桌或書桌、檢視待辦事項、回覆重要訊息或郵件等簡單任務開始，讓大腦重新熟悉工作節奏，再逐步增加工作強度，同時建議每工作1至2小時安排5至10分鐘起身活動或短暫休息，幫助身心轉換。

劉昀玲表示，第三步則是快速舒壓、穩定情緒，若感到壓力或焦慮，可運用簡單呼吸放鬆法，吸氣3秒、吐氣4秒，連續進行1至2分鐘；或花5至10分鐘專注於呼吸或周遭聲音，進行正念覺察；也可以將「好不想上班」轉換為「我已經休息好了，可以慢慢進入狀態」等正向思考，有助於快速降低緊張感。

劉昀玲表示，第四步是建立支持、補充心理能量，除了親友陪伴，也可透過專業心理諮詢獲得支持，目前政府提供15至45歲青壯族群每人3次心理支持補助方案，民眾只要覺得需要被傾聽與支持，都可上衛福部網站搜尋就近的合作機構，預約專業心理師獲得協助。

劉昀玲表示，收心是一段正常的過渡歷程，不需要求自己立刻恢復最佳狀態，透過逐步調整作息、放慢步調與適時放鬆，每個人都能以更穩定的節奏迎接新一年的挑戰。