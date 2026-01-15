明明沒吃什麼卻「一肚子氣」 中醫授3招消脹氣 小心黑便、腹痛症狀

胃脹氣通常由不良飲食習慣或攝取易產氣食物引起，症狀包括打嗝、腹痛、食欲不振。（123RF）

脹氣令人困擾，明明沒吃什麼，肚子卻脹得難受，持續好幾個小時都無法緩解。中醫師楊雅心表示，有些人只喝了一碗喝，就出現腹部悶痛、緊繃感，還伴隨著打嗝、放屁、反胃想吐，這正是典型的「腹脹」。

從中醫角度來看，脹氣不單純是「吃了什麼」，另一個原因是「氣的流動」 出了狀況。楊雅心說，人體的消化吸收依賴於脾、胃、肝三個臟腑的協同工作。胃負責接收食物，脾負責運化營養，肝則主管全身氣機的疏通。一旦這個系統失調，就導致氣體積聚在腸胃，引起腹脹不適。

胃脹氣大致可分為三個型態，楊雅心指出，常見原因包含吃太快、易產氣食物等飲食習慣，以及久坐、用嘴呼吸等習慣，或是腸胃功能出問題，中醫也對應分析不同體質與病因。

1.肝氣鬱結

屬於壓力型，現代人生活緊張、壓力大。中醫認為「肝主疏泄」，若情緒不暢導致肝氣鬱滯，會橫逆侵犯脾胃，造成腸胃蠕動紊亂。這正是為什麼在緊張、生氣或焦慮時，即使沒吃東西，也常感到腹部脹滿。

2.脾胃虛弱

屬於動力不足，脾胃就像人體的消化爐灶。如果脾氣虛弱，代表爐火不旺，即使只吃一點東西或喝點湯水，也無法有效運化，容易產生濕氣與氣滯，導致腹脹。

3.「食積」未消

意即舊食未化，有時是因為前一餐的食物尚未完全消化，殘留在腸胃道中發酵產氣，導致在新一餐進食前，肚子就已經脹起來了。

楊雅心分享中醫消脹氣的「居家急救三招」，可利用穴位按摩，啟動「排氣閥」，利用足三里穴調理脾胃、促進腸胃蠕動，或按壓內關穴緩解打嗝、噁心與胃脹氣。按揉中脘穴可鬆解胃部壓力，舒緩脹悶感。日常可引用陳皮山楂茶或玫瑰花茶溫和疏通，陳皮（理氣）加山楂（消食）泡水喝，幫助消化導滯，玫瑰花能疏肝理氣，緩解「氣鼓鼓」的感覺。

預防勝於治療，楊雅心提醒，調整日常習慣才能根治問題。三餐要細嚼慢嚥，減少吞入多餘空氣。少吃產氣食物，例如豆類、地瓜、糯米、碳酸飲料及部分乳製品。飯後百步走」能促進全身氣機流通，是最自然的消食良方。學習放鬆、釋放壓力，保持肝氣平順，腸胃功能也會更穩定。

如果長期反覆脹氣，並伴隨體重減輕、黑便、劇烈腹痛等症狀，楊雅心說，務必尋求專業醫師進行詳細診斷，以排除其他器質性病變的可能性。