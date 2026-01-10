我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

官方37天束手無策「熊聯盟」這絕招20分鐘趕擾民熊

南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家

拉肚子、血便也可能是性病？ 成大醫示警新興性傳染腸道感染

記者萬于甄／台南即時報導
性行為也可能傳染腸道病原，成大醫院感染科醫師蔡進相提醒，民眾若不明原因腹瀉、血便、肛門症狀超過3天，應提高警覺及早檢查，降低傳播與抗藥性風險。（成大醫院提供）
性行為也可能傳染腸道病原，成大醫院感染科醫師蔡進相提醒，民眾若不明原因腹瀉、血便、肛門症狀超過3天，應提高警覺及早檢查，降低傳播與抗藥性風險。（成大醫院提供）

台灣近年在臨床與公共衛生監測發現，部分原被視為單純腸胃炎或吃壞肚子的腸道感染，其實與性行為傳染有關，國際上稱為「性傳染腸道感染症」，已成為先進國家關注的新興公共衛生議題，成大醫院感染科醫師蔡進相提醒，若腹瀉、血便等症狀久未改善，應提高警覺，避免延誤診斷。

蔡進相指出，若曾有涉及肛門接觸的性行為，且出現腹瀉、血便、裡急後重，或肛門疼痛、分泌物等情形，超過3天仍未改善，應及早就醫評估，國內近年研究顯示，志賀氏菌、梨形鞭毛蟲、痢疾阿米巴原蟲，以及性傳染淋巴肉芽腫等病原，已在特定族群中透過性行為傳播。

他提到，這類感染較常見於多重性伴侶、男男性行為者、愛滋感染者及曾有性傳染病病史者，部分患者症狀輕微，卻可能成為帶菌者，增加社區傳播風險；值得注意的是，台灣已出現具抗藥性的志賀氏菌，對部分常用抗生素反應不佳，不當的經驗性用藥，恐導致治療失敗。

此外，披衣菌的侵襲性分型恐引發性傳染淋巴肉芽腫，造成直腸炎、腹瀉與肛門分泌物，症狀有時類似發炎性腸道疾病；成大研究團隊在2020年至2023年間，首次證實性傳染淋巴肉芽腫直腸感染已在台灣社區中傳播，若未及時治療，可能引發慢性併發症

蔡進相強調，疑似性傳染腸道感染時，正確診斷比「快點吃藥」更重要，應透過糞便檢查及必要的性傳染病篩檢確認病原，再依結果用藥，也提醒民眾感染期間不宜自行服用止瀉藥，避免延長病程，透過及早檢查、適切治療與風險溝通，才能降低傳播與抗藥性風險。

併發症

上一則

天冷搬重鼠蹊部疼別輕忽 中壢天祥醫師提醒恐疝氣警訊

延伸閱讀

本鄉奏多元旦新婚 卻遭AV女優爆暗黑性癖還得性病

本鄉奏多元旦新婚 卻遭AV女優爆暗黑性癖還得性病
成大南加校友會傳承57載 300人見證世代交棒

成大南加校友會傳承57載 300人見證世代交棒
腹瀉原因多 觀察糞便看腸癌警訊

腹瀉原因多 觀察糞便看腸癌警訊
1.8萬顆雞蛋恐染沙門氏菌 加州農場召回

1.8萬顆雞蛋恐染沙門氏菌 加州農場召回

熱門新聞

專家建議，大腿無力者不適合直接跑步，應以左右弓箭步強化腿部穩定。運動示意圖。（取材自pexels.com@ROMAN ODINTSOV）

中高齡不宜跑跳、深蹲 改練「低衝擊動作」不怕疼

2026-01-04 20:05
醫師表示，甲狀腺癌早期沒有明顯症狀，應定期健康檢查；示意圖。(圖／123RF)

甲狀腺癌早期無症狀 醫警示若有4病徵 恐已是中晚期

2025-12-19 01:00
示意圖。（取自123RF）

不運動也瘦5公斤 名醫揭「消除脂肪肝」早餐關鍵

2026-01-07 16:25
華人社區面臨長期被忽視的醫療挑戰。圖為皇后區法拉盛圖書館。(本報檔案照)

🎙️溝通不暢恐導致誤診、延誤治療甚至多花錢 醫院這些服務你知道嗎？

2026-01-06 09:40
50歲男喝黑咖啡害喝到腎衰竭，醫揪出隱形黴毒，台灣氣候潮濕，很容易導致食物發霉產生黴菌毒素。（123RF）

腎臟竟然會發霉 50歲男喝黑咖啡害腎衰竭 醫揪隱形黴毒

2026-01-04 05:20
營養師張馨方指出，蛋白質是多巴胺、血清素等神經傳導物質的原料，吃不夠，大腦就很難維持專注與清醒。（記者陳智華／攝影）

睡再久還是累 營養師：白天吃錯食物了

2026-01-05 04:18

超人氣

更多 >
3生肖一生少災少病 屬兔靠好心態、他愛運動過得愜意

3生肖一生少災少病 屬兔靠好心態、他愛運動過得愜意
這五款油電混合車 被評比電動車更保值

這五款油電混合車 被評比電動車更保值
成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...

成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...
情緒失控？長榮台籍機長LA起飛前 拳打副駕駛

情緒失控？長榮台籍機長LA起飛前 拳打副駕駛
川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？