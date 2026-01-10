我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普稱丹麥500年前登陸不等於主權 格陵蘭5黨齊聲拒當美國人

澳洲社群媒體禁令上路滿月 青少年「數位排毒」初見成效？

天冷搬重鼠蹊部疼別輕忽 中壢天祥醫師提醒恐疝氣警訊

記者鄭國樑／桃園即時報導
醫師徐振鴻提醒天冷搬重物出現失鼠蹊部疼痛，不要以為只是拉傷。（中壢天祥醫院提供）
醫師徐振鴻提醒天冷搬重物出現失鼠蹊部疼痛，不要以為只是拉傷。（中壢天祥醫院提供）

台灣桃園市中壢天祥醫院指出，冬季寒冷，如果因為搬家、搬重物出現解尿困難，或反覆咳嗽後鼠蹊部悶脹或疼痛，別以為只是拉傷。泌尿科醫師徐振鴻提醒，這類症狀有可能與疝氣有關，若未及早評估處理，恐隨時間惡化，增加後續治療風險。

徐振鴻指出，疝氣多為結構性問題，常發生於鼠蹊部等腹壁相對薄弱的位置，初期症狀並不明顯，可能僅在搬重物、久站或用力咳嗽時，出現悶脹、卡卡的感覺，因此容易被忽略。隨著時間推移，若腹腔內壓力持續增加，腸道可能經由缺口滑出，進而造成疼痛加劇，甚至出現腸道受壓迫而缺血的情況。

徐振鴻說，臨床上，醫師會透過理學檢查進行初步評估，必要時搭配超音波檢查，觀察缺口位置與大小，以及是否已有腸道滑出情形，作為判斷後續處置方式的重要依據。症狀輕微者可先追蹤觀察，並穿戴疝氣帶及改善生活習慣，避免增加腹壓；若疼痛反覆、腫塊明顯或無法回推，需進一步評估是否需要手術。

徐振鴻表示，民眾在冬季出現鼠蹊部反覆不適，搬重物或咳嗽時疼痛加重，甚至站立時出現鼓起的腫塊，建議盡早就醫評估，通常能降低手術複雜度，也有助於縮短恢復時間，守住日常生活品質。

上一則

影／80歲翁長期臥床體弱 第四期頭頸癌電療35次幾乎消失

延伸閱讀

23歲女車禍毀容、鼻歪快窒息 「自體肋軟骨」讓鼻骨復位

23歲女車禍毀容、鼻歪快窒息 「自體肋軟骨」讓鼻骨復位
女胃疾求醫卻死於心臟手術 南通一院道歉

女胃疾求醫卻死於心臟手術 南通一院道歉
腸道菌失衡開啟「儲脂模式」 越吃越胖瘦不了

腸道菌失衡開啟「儲脂模式」 越吃越胖瘦不了
鼠蹊部附近「鼓一包」小心疝氣作祟 醫：若腸壞死要開刀

鼠蹊部附近「鼓一包」小心疝氣作祟 醫：若腸壞死要開刀

熱門新聞

專家建議，大腿無力者不適合直接跑步，應以左右弓箭步強化腿部穩定。運動示意圖。（取材自pexels.com@ROMAN ODINTSOV）

中高齡不宜跑跳、深蹲 改練「低衝擊動作」不怕疼

2026-01-04 20:05
醫師表示，甲狀腺癌早期沒有明顯症狀，應定期健康檢查；示意圖。(圖／123RF)

甲狀腺癌早期無症狀 醫警示若有4病徵 恐已是中晚期

2025-12-19 01:00
醫師提醒，醬油膏、沙茶醬等調味料，含鈉量普遍偏高，要護腎可多利用蔥、薑、蒜、洋蔥、辣椒這些天然辛香料提味。（本報系資料照片）

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

2025-12-28 04:25
示意圖。（取自123RF）

不運動也瘦5公斤 名醫揭「消除脂肪肝」早餐關鍵

2026-01-07 16:25
華人社區面臨長期被忽視的醫療挑戰。圖為皇后區法拉盛圖書館。(本報檔案照)

🎙️溝通不暢恐導致誤診、延誤治療甚至多花錢 醫院這些服務你知道嗎？

2026-01-06 09:40
50歲男喝黑咖啡害喝到腎衰竭，醫揪出隱形黴毒，台灣氣候潮濕，很容易導致食物發霉產生黴菌毒素。（123RF）

腎臟竟然會發霉 50歲男喝黑咖啡害腎衰竭 醫揪隱形黴毒

2026-01-04 05:20

超人氣

更多 >
男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心
Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累

Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累
這五款油電混合車 被評比電動車更保值

這五款油電混合車 被評比電動車更保值
成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...

成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...
矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業

矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業