曹西平猝死引外界關注 急診醫提醒：胸悶、頭痛勿忽視

高正國醫師表示，猝死前常見警訊包括胸悶、胸痛、突然且劇烈的頭痛、頭暈、冒冷汗、噁心不適等。（光田醫院提供）

台灣近日有藝人猝死 消息引發關注，光田綜合醫院急診醫學部高正國醫師說，所謂猝死，是指原本看似穩定的人，在短時間內突然發生致命狀況，最終失去生命。他提醒胸悶、胸痛、突然且劇烈的頭痛、頭暈、冒冷汗、噁心不適等情形要注意。

高正國醫師說明，常見與猝死相關的原因，多集中在心血管與腦血管系統的急性變化，例如致命性心律不整、急性心肌梗塞、腦出血或腦中風 等。此外，三高，高血壓、高血脂、高血糖 、糖尿病等慢性疾病，雖然不一定會立刻造成不適，但長期會增加血管病變與突發風險，是臨床上常見的背景因素。

高正國表示，即使沒有已知慢性病史，猝死仍可能發生，重要的是及早辨識身體發出的警訊。從急診第一線觀察，猝死前常見的警訊症狀包括胸悶、胸痛、突然且劇烈的頭痛、頭暈、冒冷汗、噁心不適或意識改變。這些症狀可能短暫出現，也可能反覆發生，都不應輕忽。

他提醒，如果發現家人或身邊的人出現上述症狀，應立即撥打119求助，勿自行觀察或等待症狀消退。消防人員會在電話中第一時間進行評估與初步處置指引，迅速送醫，為後續搶救爭取黃金時間。

高正國醫師呼籲，日常生活中應留意基本健康管理，包括規律量測血壓、血糖、注意水分補充與保暖，養成身體不適即就醫的習慣。獨居族群，建議平時多與親友保持聯繫，避免突發狀況時無人察覺。