北市隨機殺人事件 心理師：恐懼與不安是正常反應

台北前晚發生隨機殺人事件，警方昨起加強巡邏、提高見警率。(本報系資料照)

台北車站捷運站M8出口及誠品百貨南西商圈，通緝犯張文19日丟擲煙霧彈及持刀隨機傷人造成4死11傷慘劇，引發社會高度關注與民眾不安。諮商心理師公會全聯會理事長蔡曉雯表示，看到新聞令人感到相當沉重與心痛。這個事件不只影響個人，也撼動社會整體的安全感。

諮商全聯會常務理事胡延薇說，事件發生於多個人潮密集的公共空間，受到影響的民眾範圍相當廣泛。若出現恐懼、焦慮、憤怒、悲傷，或伴隨失眠、食慾改變、心悸等反應，也有人可能感到麻木或無感，這些都是身心在面對突發威脅時的自然反應，這是正常的。

蔡曉雯說，面對危機事件時的重要原則，首先是確保安全，其次是讓身心慢慢安定下來，並維持人際連結。當人感受到威脅時，大腦會進入高度警覺狀態，被理解、被陪伴，有助於身心逐漸回到較穩定的狀態，連結本身就是一種重要的安心與療癒方法。

蔡曉雯指出，這事件造成相當大的心理衝擊。最受衝擊的是傷亡者與其家屬，他們經歷的是重大創傷與失落，需要長時間復原與心理協助，請身邊的人給予理解與空間，並鼓勵當事人允許自己慢慢復原。

其次是現場目睹的民眾，驚恐記憶與情緒可能在事後反覆出現；反覆觀看新聞畫面，也可能產生類似目睹創傷的反應。此外，部分民眾也可能因此觸發過去相似的創傷記憶，這些創傷反應同樣值得被覺察與照顧。

諮商全聯會理事陳劭旻說，若近期感到特別緊繃或容易受到驚嚇，可先透過簡單的自我照顧方式協助穩定，例如提醒自己「現在是安全的」，維持基本作息，減少接觸刺激性新聞。

多數人會隨時間逐漸緩解，但若相關狀況持續超過兩周並影響生活功能，建議尋求專業心理或醫療協助。

衛福部已宣布遭受到此事件衝擊的民眾可以申請三次心理諮商方案，鼓勵有需要的民眾善加利用。

針對社會上對加害者背景的討論，蔡曉雯提醒，在資訊尚不完整的情況下，不宜貿然進行診斷或歸因。她強調，每一個人的生命與家庭都有其獨特而複雜的脈絡，過度簡化、貼標籤，幫助不大，也可能帶來新的傷害。

蔡曉雯指出，這起令人傷痛的事件和類似事件，值得社會共同檢視系統中仍可補強的地方，包括更深化的一、二級心理健康 政策、社安網基本精神落實與整體韌性。蔡曉雯理事長最後強調，雖然悲痛，但我們仍可以藉此學習在不安中安頓情緒，互相照顧與關懷，這是集體復原的重要力量。