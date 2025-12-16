視覺復健訓練跨足運動領域 研究證實可提升接球反應速度

翻轉鏡是傳統視覺內聚不足的訓練模式。（記者郭韋綺／攝影）

治療視覺內聚不足的復健訓練，也能成為運動員的利器！眼科名醫洪啟庭、中台科技大學健康科學院長黃宣瑜共同研發自動雙旋轉稜鏡視覺訓練系統（ADRRPs），從26名羽球 選手獲得實證，每周2至3次、每次15分鐘訓練，可讓視覺反應速度增加8%，比往常更能迅速接球，成了運動競技場上的祕密武器。

黃宣瑜指出，根據統計，全台約8至12%的人，有視覺內聚不足因而衍生複視問題，導致注意不集中，許多學童因此被誤診為過動兒，為能及早矯正治療，與眼科醫學博士洪啟庭耗費數年合作研發自動雙旋轉稜鏡視覺訓練系統（ADRRPs），取代傳統翻轉鏡的手動訓練模式，目前也已取得台灣、美國專利。

黃宣瑜表示，這套系統靠手機APP操作，戴上輔助雙旋轉稜鏡，可以自動訓練病患眼睛的聚合、開散，每10分鐘達到60次訓練，搭配遊戲或影片讓復健不再枯燥乏味。

沒想到原本運用治療眼疾，卻成為運動員下一個的最佳利器。近期ADRRPs被運用羽球員身上試驗1個月，接受15分鐘視覺訓練再上場，結果證實，選手視覺聚散和調節靈活度提升8%，視覺偵測速度與動作協調能力大增，有助於快速反應接球或揮棒擊球，此成果登上2025年國際期刊Scientific Reports。

黃宣瑜說，羽球是全世界運動速度最快球類，殺球的瞬間速度高達300 km/h，選手需在極短時間做出分辨球路、判斷方向、擊球動作一連串連續反應，視網膜要迅速捕捉並由大腦拆解球路，下令合適回擊球節奏，視覺判斷快速與否成關鍵。