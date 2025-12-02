我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蘋果強化AI戰力 從微軟挖角資深工程師當AI業務

紐約星巴克3年50萬次排班違規 3890萬美元與市府和解

溫差大心肌梗塞風險增 醫警告：這些症狀別當感冒

記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園醫院心臟血管外科醫師高志宏提醒，若感到胸悶、疲倦，應留意身體健康並迅速就醫。（部桃提供）
桃園醫院心臟血管外科醫師高志宏提醒，若感到胸悶、疲倦，應留意身體健康並迅速就醫。（部桃提供）

台灣近期早晚溫差大，許多人在忽冷忽熱的環境中容易感到身體不適。衛福部桃園醫院門診護理師陳欣怡提醒，寒流與低溫是誘發心肌梗塞的重要因素，對三高族群、心血管病患及高齡者而言更是嚴峻挑戰，冬季更需提高警覺。

桃園醫院心臟血管外科醫師高志宏表示，天氣越冷，血管越容易收縮，使血壓升高、心臟負擔加重；若原本就有動脈硬化或血管阻塞，血流可能在冷空氣刺激下更加受阻，進而引發心肌梗塞。值得注意的是，不少患者在發作初期僅感到胸悶、疲倦或輕微不舒服，常誤以為只是受寒或天氣變化影響而延誤就醫，錯失寶貴治療時機。

陳欣怡指出，當胸口出現擠壓感、悶痛或灼熱感，疼痛延伸至肩膀、手臂、下巴或背部，或伴隨呼吸急促、冒冷汗、噁心、頭暈等症狀，都可能是心肌梗塞的警訊。此外，有些民眾在受寒後出現異常疲倦或胸悶，也應提高警覺。如果不適持續超過十分鐘未明顯改善，務必立即就醫或撥打 119，避免病情惡化。

面對寒冬，陳欣怡也提出幾項保健原則，包括保暖頭頸與四肢、避免清晨或深夜外出、起床時先在棉被中暖身再慢慢起身、洗澡時保持浴室溫度、運動前確實暖身、避免突然劇烈活動，以及規律服用慢性病藥物、準時回診，穩定血壓、血脂血糖。同時，戒菸、減少酒精攝取、維持情緒穩定與充足睡眠，也都有助降低心血管負擔。

高志宏強調，心肌梗塞並非僅發生在高齡者，冬季更是心血管疾病好發時期，有病史的民眾更應加強自我觀察，注意身體細微變化。

血脂 三高 血糖

上一則

三寶媽瘦不了是因為「減過頭」？ 醫：5個錯誤習慣愈減愈胖

延伸閱讀

養生／醫師：22時就入睡 對心臟最好

養生／醫師：22時就入睡 對心臟最好
林憶蓮感冒喉嚨沙啞登台 一開口「神級現場」全場驚了

林憶蓮感冒喉嚨沙啞登台 一開口「神級現場」全場驚了
美籍男登象山OHCA 民眾、消防、救護與北醫接力戰勝「寡婦製造者」

美籍男登象山OHCA 民眾、消防、救護與北醫接力戰勝「寡婦製造者」
天冷好發心血病 醫提醒：外出運動務必「做好一事」防心肌梗塞

天冷好發心血病 醫提醒：外出運動務必「做好一事」防心肌梗塞

熱門新聞

居家健身近年蔚為風潮，短時、高效、不受空間限制的運動更容易吸引大眾加入。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

免器材不跳不吵 她教居家運動「百次晨練」：比拉伸更強力

2025-11-24 19:18
示意圖。（取自123RF）

失智最早徵兆非「健忘」 6種個性改變 才是第1道裂縫

2025-11-26 14:30
英國失智照護專家警告，若長者在傍晚到夜間突然出現情緒或行為異常，可能是失智症相關的「日落症候群」。圖為美國堪薩斯州艾哲頓市2024年12月29日傍晚，多隻大雁在夕陽下映照成剪影。(美聯社)

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

2025-11-30 10:58
研究顯示，高纖飲食有助腸道保養，減少罹患大腸癌風險。(圖／AI生成)

小心4惡習讓大腸癌上門 營養師建議每天喝「1杯飲料」 風險降17%

2025-11-27 18:53
微波爐要清潔乾淨，且微波食物時要注意，避免細菌滋生，引發疾病。(圖／AI生成)

微波爐藏細菌「高溫也殺不死」？ 專家警告：最嚴重引發敗血症

2025-11-26 18:36
網友分享一套「初學者扶牆轉體」的簡易瘦身動作。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pavel Danilyuk）

「扶牆轉體200下」見馬甲線 她親測：腹部贅肉都不見

2025-12-01 19:08

超人氣

更多 >
省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」
4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植

4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植
華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課
7項物品倒入排水管中 恐帶來慘重後果

7項物品倒入排水管中 恐帶來慘重後果
衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險

衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險