溫差大心肌梗塞風險增 醫警告：這些症狀別當感冒

桃園醫院心臟血管外科醫師高志宏提醒，若感到胸悶、疲倦，應留意身體健康並迅速就醫。（部桃提供）

台灣近期早晚溫差大，許多人在忽冷忽熱的環境中容易感到身體不適。衛福部桃園醫院門診護理師陳欣怡提醒，寒流與低溫是誘發心肌梗塞的重要因素，對三高 族群、心血管病患及高齡者而言更是嚴峻挑戰，冬季更需提高警覺。

桃園醫院心臟血管外科醫師高志宏表示，天氣越冷，血管越容易收縮，使血壓升高、心臟負擔加重；若原本就有動脈硬化或血管阻塞，血流可能在冷空氣刺激下更加受阻，進而引發心肌梗塞。值得注意的是，不少患者在發作初期僅感到胸悶、疲倦或輕微不舒服，常誤以為只是受寒或天氣變化影響而延誤就醫，錯失寶貴治療時機。

陳欣怡指出，當胸口出現擠壓感、悶痛或灼熱感，疼痛延伸至肩膀、手臂、下巴或背部，或伴隨呼吸急促、冒冷汗、噁心、頭暈等症狀，都可能是心肌梗塞的警訊。此外，有些民眾在受寒後出現異常疲倦或胸悶，也應提高警覺。如果不適持續超過十分鐘未明顯改善，務必立即就醫或撥打 119，避免病情惡化。

面對寒冬，陳欣怡也提出幾項保健原則，包括保暖頭頸與四肢、避免清晨或深夜外出、起床時先在棉被中暖身再慢慢起身、洗澡時保持浴室溫度、運動前確實暖身、避免突然劇烈活動，以及規律服用慢性病藥物、準時回診，穩定血壓、血脂 與血糖 。同時，戒菸、減少酒精攝取、維持情緒穩定與充足睡眠，也都有助降低心血管負擔。

高志宏強調，心肌梗塞並非僅發生在高齡者，冬季更是心血管疾病好發時期，有病史的民眾更應加強自我觀察，注意身體細微變化。