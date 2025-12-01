長庚研究揭代謝密碼 母乳餵養可減少嬰幼兒肥胖 降低氣喘鼻過敏風險

代謝體學研究更發現，配方奶與嬰幼兒肥胖相關，而兒童時期肥胖則與過敏疾病息息相關。（長庚醫院提供）

長庚醫院公布一項最新研究，透過核磁共振光譜儀（NMR）進行縱貫性代謝體學分析，首度完整展現出兒童從出生至5歲的連續性代謝圖譜，揭示嬰幼兒餵養方式、體重變化與過敏疾病之間的潛在關聯。這項研究成果於今年6月發表在知名期刊「兒科過敏與免疫學」（Pediatric Allergy and Immunology）。

林口長庚醫院兒童胸腔內科教授級主治醫師暨臨床代謝體核心實驗室主任邱志勇指出，該研究共追蹤144位兒童，受試兒童在3歲時已有超過3成屬於過重或肥胖，5歲時仍高達23.2%。而氣喘與過敏性鼻炎的盛行率更分別高達24.6%與59.6%，反映出這一世代的幼童正面臨多重健康風險。

研究團隊分別於受試者1個月、6個月、1歲、3歲及5歲時收集尿液樣本，運用先進的核磁共振光譜與代謝體分析技術，觀察孩童隨年齡發展所呈現的代謝變化。研究發現，隨著年齡增長，兒童對肌肉蛋白質所需的胺基酸代謝明顯增加，顯示其能量需求及隨著身體發育而產生的代謝變化。

邱志勇指出，不同餵養方式會對腸道菌群產生顯著影響，進而改變尿液中的代謝物組成。特別是在嬰幼兒時期，配方奶餵養者的代謝特徵明顯與母乳餵養者不同，這些差異不僅與牛奶 致敏反應有關，也與嬰幼兒肥胖的風險高度相關。

兒童時期肥胖與過敏疾病息息相關，邱志勇說，在嬰幼兒進入學齡前兒童時期，隨著飲食型態的轉變，代謝物分析發現，兒童肥胖與過敏疾病的個體之間具有高度重疊。結果顯示，兒童肥胖與過敏疾病可能透過相似的代謝路徑相互影響，共同影響兒童的健康發展。