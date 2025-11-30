冬季常感喉嚨卡恐「梅核氣」上身 中醫師揭3大原因 情緒緊繃為大宗

我的頻道

記者沈能元／台北即時報導
初鳴堂中醫診所中醫師徐瑋憶說，喉嚨常有異物感，想咳卻咳不出來，想吞也吞不下去，但喉嚨不紅不腫痛，吃飯喝水都正常，這是中醫所稱的「梅核氣」， 好發族群包括老師、配音員、播報員，甚至是個性較緊繃、吃飯三餐不定時等。（本報資料照片）
喉嚨常有異物感，想咳卻咳不出來，想吞也吞不下去，但喉嚨不紅不腫痛，吃飯喝水都正常，這是中醫所稱的「梅核氣」，古代典籍「金匱要略」稱之為「咽中如有炙臠」，描述的維妙維肖，就像喉嚨卡了一大塊烤肉塊一般。 包括工作經常說話的老師、配音員、播報員，甚至是個性較緊繃、有時間壓力、三餐不定時且吃飯時的休息時間短等，都是容易發生的族群。

初鳴堂中醫診所中醫師徐瑋憶表示，「梅核氣」指的是氣機不暢的卡痰感，很多人會有清喉嚨的動作，或是想要用力咳嗽，把喉嚨卡的痰咳出來，但實際上喉嚨裡面的痰不多，甚至是沒有痰，咳久了反而聲音沙啞。

但診斷「梅核氣」前，應先排除吞嚥食物困難、嘔吐、發燒等症狀，以及是否有咽喉部病變、神經肌肉疾病等，如食道咽喉狹窄、甲狀腺疾病、巴金森氏症、中風等腦血管疾病、糖尿病、重症肌無力、硬皮症、放化療等。

徐瑋憶說，常見梅核氣有4大原因，首先是慢性咽喉炎，症狀為喉嚨有異物感、卡感、想藉由清喉嚨及咳嗽將異物咳出，但卻咳不出來，或有喉嚨乾癢、聲音沙啞，吞嚥或躺下時咳嗽會加重，刷牙時可能會作嘔、想吐反胃，應注意喉嚨卡時喝溫水，切勿用力咳嗽清痰，建議可飲用百合枸杞茶，內含百合、枸杞，消除不適。

第二，慢性鼻過敏同樣有咽喉卡感，但同時可能合併鼻塞、打噴嚏、鼻涕透明或鼻水倒流、咳嗽，躺下時因鼻水倒流而喉嚨癢加重咳嗽，可能出現耳悶等症狀，建議可飲用沙參玉竹茶，將沙參、玉竹各5克，500cc熱水沖泡後飲用，平時應注意頸部、頭部保暖，有氧運動，促進血循。

第三，胃酸逆流，其症狀有咽喉胃酸感、咳嗽等，而咽喉乾卡感在飯後或飯前加重、或清晨起床時明顯，三餐不定時、吃飯配飲料、吃湯泡飯或湯喝太多、一吃飽就工作休息時間短、高壓生活等。平時應注意少吃辛辣炸烤、加工食物、香脆的零食，戒菸酒，咖啡及茶適量，建議剛吃飽不要馬上坐下，應散步促進消化。並用紫蘇5克、薑片3片，500cc熱水沖泡後成紫蘇葉薑茶飲用。

第四，情緒緊繃者緊張時喉嚨卡感、高壓生活、運動量過少，情志鬱結，肝氣夾痰，平時應多運動舒壓、冥想、八段錦、建立社交支持，冬季曬太陽、戶外大自然走走、觀賞藝術人文古蹟，搭配玫瑰花茶，經選擇檢驗過的玫瑰花5朵，沖泡75至80度的熱水300cc，浸泡5至10分鐘可飲用。

