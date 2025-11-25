冬季小雪節氣麻油雞、薑母鴨進補 中醫師：勿過度 避免體內急性發炎

中醫師賴睿昕說，小雪後進補常見麻油雞、薑母鴨等，就須根據個人身體狀態做適度調整，避免吃了過度溫補食物而讓身體狀態惡化。圖為麻油雞示意圖。（本報資料照片）

冬季節氣目前進入小雪，若是過去因思慮多導致傷津耗氣，或是久坐及缺乏運動形成的筋骨經脈氣血不通，常在小雪節氣轉換後，由於天氣逐漸轉為寒，造成過去累積的勞損病根逐漸表現出來。中醫師賴睿昕說，小雪進補以「平補滋陰」為原則，常見補氣藥材有黃耆、黨參等。

賴睿昕指出，現代生活環境常處於工作高壓，作息經常熬夜，久坐及運動量不足，高糖高油精緻型食物增加，因此，經常出現自律神經失調、神經長期處於亢奮、慢性勞損的氣滯氣血兩虛、飲食不當造成的身體慢性發炎、婦科子宮肌瘤肌腺症等。且今年較多颱風環流造成的多雨濕冷氣候因素，除了注意身體勞損外，也應注意代謝不良及慢性代謝疾病所形成的虛實夾雜體質狀態。

小雪後進補常見麻油雞、燒酒雞、四物八珍十全藥補、當歸羊肉湯、薑母鴨等，就必須根據個人身體狀態做適度調整。這些進補類型多屬於「溫補」，無論是神經亢奮或虛勞過度的虛不受補，甚至子宮內膜疾病及身體慢性發炎等，都可能因為吃了過度溫補食物而讓身體狀態惡化，輕則嘴破、口乾、身體燥熱、頭暈等不舒適症狀，嚴重可能加重體內黏膜急性發炎。

賴睿昕說，小雪節氣在食補方面，首先推薦「元氣雞湯」，基本藥材有黃耆30克，白朮12克，炙甘草12克，黑豆10克，參鬚8克，枸杞6克，龍眼肉4克，陳皮4克，何首烏6克，肉桂6克，黑棗3至5顆剖開；食材備料有雞腿肉1至2支切、米酒、鹽巴適量。

作法將藥膳藥材稍微以清水沖洗一下，浸泡至水中1小時，雞腿肉洗淨後，將雞肉放入滾水川燙去血水後撈起備用，將雞肉放入浸泡的藥材及藥材水中，另外加水約1500cc左右，淹過藥材及雞肉為基準，大火煮滾後轉小火，小火烹煮1小時，以雞肉燉煮軟爛或個人口味調整為基準，關火後，蓋子蓋住悶約1至3小時，並根據個人口味放入適量鹽巴即可完成。

元氣食補湯主要為「四君子湯」、「玉屏風散」及溫腎養血藥組成，方義為健脾補氣、溫腎養血，透過強健脾胃機能提升人體後天營養及氣血產生的源頭，進一步提升免疫系統能力，藥性相對平和，常人較無特殊禁忌，若為素食者，將雞肉改為菇類、蔬菜類及豆製品取代即可。

賴睿昕表示，現代人多虛多火，適度透過藥材調整至整體藥性「微溫」即可，小雪節氣常見補氣藥材有黃耆、黨參，滋陰養血藥材有枸杞、紅棗、熟地，溫性藥材有肉桂、龍眼肉、生薑，配合當令食材如大白菜、白蘿蔔、黑木耳、百合、玉米、豆腐 、南瓜 、馬鈴薯等可以兼顧食物營養素及藥性引經來調補身體。

至於，小雪適合按摩穴位包括湧泉穴屬足少陰腎經，位於足底，足少陰脈氣由此而上，如泉水涌出，具鼓動腎氣、開通全身氣機、活化免疫力 等功效，每日按壓15至20分鐘，可以強化免疫系統，每日足浴15至20分鐘也具同樣功效。

百會穴屬督脈，為手足少陽、足太陽、足厥陰之會，穴在頭頂，為一身之宗，百神所會。具安神，醒腦，開竅，明目，升提陽氣功效。每日早晨起床按壓15至20分鐘可以喚醒全身氣血啟動，強化免疫能力之效。

神闕穴屬任脈，從腹部中心影響兩側的脾經、胃經、腎經三條經絡，神闕意指神氣通行的門戶，真氣往來之門，由神闕穴為核心形成於先天胚胎時期氣血供應的中樞，透過溫敷神闕穴可以影響全身經絡的開闔，除了調整腸胃機能功效外，可以建立良好的氣血循環及免疫系統穩定能力，取穴位於腹部肚臍窩中央，多用於薰法、溫敷法、周圍揉壓法。

賴睿昕建議，進入小雪，室外溫度降低外，白天陽光日照時間縮短，適度曬太陽可以提振體內陽氣，促進全身氣血循環，改善頭部及四肢末梢微循環，食用冬令進補食材時根據身體狀態適量食用。