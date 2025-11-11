我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國對美放寬稀土做半套？外媒爆北京將採新制 排除美軍供應商

簡單1招「借日圓換美元」報酬率打敗一票操作

BMI值愈低愈好嗎？ 醫曝「BMI這數字最好」 脂肪、肌肉量是關鍵

記者廖靜清／台北即時報導
BMI值太低太高都不好，衛福部建議國人的BMI應在18.5至24之間，不過BMI值容易忽略「體脂肪」。（123RF）
BMI值太低太高都不好，衛福部建議國人的BMI應在18.5至24之間，不過BMI值容易忽略「體脂肪」。（123RF）

許多人追求完美體態，總希望BMI值愈低愈好，心臟內科醫師施奕仲表示，真正影響健康的關鍵，不在體重數字或是BMI，而是「體脂肪」，甚至是體脂肪的「量」與「分布位置」。BMI值太低太高都不好，衛福部建議國人的BMI應在18.5至24之間，不過大於25未必是壞事。

施奕仲以美國職棒球星大谷翔平為例，這位投手、打者兼具的「二刀流」，身高193公分、體重約95公斤，如果照BMI（身體質量指數）來算，25.5屬於「過重」範圍，但是被比喻為非常強壯。許多運動員也是相同狀況，肌肉量高的人可能被誤判為過重或肥胖，體脂率更能準確反映身體組成。

「BMI無法區分肌肉與脂肪的差異。」施奕仲說，這也是為什麼同樣的身高體重，有人看起來緊實結實，有人卻顯得鬆軟臃腫。近年在肥胖醫學與代謝研究領域中，Sick fat以及Fat mass這兩個學術用語逐漸被用來解釋肥胖帶來的健康危害，探討肥胖風險管理的概念。

病態脂肪病（Sick Fat Disease）：因白色脂肪過量囤積在腹部，引發一連串的荷爾蒙問題，導致身體慢性發炎、胰島素阻抗、代謝症候群，進而成為心血管疾病，是化學性的病變。

脂肪質量病（Fat Mass Disease）：與脂肪的物理性質有關，脂肪量過多造成身體結構性的負擔，例如因過胖導致關節承重過大而磨損、睡眠呼吸中止症候群等，為生理上物理性的病變。

肥胖不只是胖，了解個案是否屬於上述兩種肥胖型態，可讓減重目標不再只是「瘦下來」，而是「治好脂肪」，改善代謝、抗發炎、修復內分泌失衡等。施奕仲強調，體脂過高，通常都是因為長期熱量過剩，身體自動將多餘的熱量轉化為脂肪儲存，因此，控制體脂率比單純「減重」更重要。

體脂肪堆積的位置，其實也影響體態！而依照脂肪堆積的部位不同，健康危險程度也有差異。腹部凸出的「蘋果型」肥胖，以及下半身肥胖的「西洋梨型」肥胖，「蘋果型」的脂肪集中在腹部、包圍臟器，會讓上腹部明顯凸起，常是代謝症候群的高風險族群。

施奕仲提醒，內臟脂肪過高的成因除了吃進過多的熱量，還有長期慢性壓力過高，壓力荷爾蒙皮質醇（Cortisol）大量分泌，促進腹部脂肪堆積，形成「壓力型肥胖」。這也是為什麼有些人明明看起來瘦瘦的，卻也有內臟脂肪的問題，隱藏慢性病、心血管疾病等風險。

想要消除內臟脂肪，施奕仲建議，規律的核心肌群訓練搭配持續有氧運動。可先從每天10分鐘鍛練核心開始，慢慢養成每日運動習慣。高壓工作者，則建議每日進行15分鐘正念練習或是淨空大腦思緒，搭配和緩的腹式呼吸，有助於緩解身心壓力。

心血管疾病 減重 大谷翔平

上一則

白內障別等過熟才開刀 長輩看不清、不愛外出是警訊

下一則

每天走多久最有助長壽？研究揭關鍵步行時間 可減少早死風險

延伸閱讀

日常運動倒退走 改善膝關節疼痛

日常運動倒退走 改善膝關節疼痛
英國列燕麥粥「不健康食品」 多數人不同意 營養師有話說

英國列燕麥粥「不健康食品」 多數人不同意 營養師有話說
越吃越餓、越累越胖 醫揭「隱形致胖因子」害代謝失控

越吃越餓、越累越胖 醫揭「隱形致胖因子」害代謝失控
每次5分鐘「運動零食」 新研究：能強化心肺與肌肉

每次5分鐘「運動零食」 新研究：能強化心肺與肌肉

熱門新聞

地瓜葉示意圖。聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影

地瓜葉2吃法是大忌？「這樣吃」助穩血糖、抗發炎又防癌

2025-11-05 13:02
93歲媽媽分享五十歲後要記得的五句話。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

93歲媽媽勸世 50歲後牢記五件事「遠離這類人」

2025-10-17 19:42
衛福部桃園醫院新陳代謝科主任李瑞祥、護理長羅雪梅表示，日常零食、蜜餞、甜味飲食中的糖分同樣會造成血糖波動，若想解嘴饞，建議可改吃新鮮水果、少量堅果或無熱量蒟蒻等食物。（部桃提供）

上班族沒碰飲料、蛋糕血糖竟爆表 醫揭2習慣恐糖尿病上身

2025-11-04 04:09
營養師提醒，每個人可依需求可選擇不同的魚油產品，建議應在餐後服用，與含脂肪的食物一起可增加吸收效率。（123RF）

不是鮭魚 營養師大推「這種魚」的 Omega-3降血脂、抗發炎

2025-10-21 04:41
醫師提醒，阿茲海默症是漸進性的腦部退化疾病，不只影響記憶，還會傷害執行功能，早期發現才能有效提升生活品質與自主權；示意圖。（圖／123RF）

別當只是變老…阿茲海默症10大早期警訊

2025-11-03 01:00
酸櫻桃汁（tart cherry juice）是最有效的天然助眠飲品。示意圖（美聯社）

助眠秘方有效嗎？睡前喝一杯「這飲品」睡得更香

2025-11-03 16:21

超人氣

更多 >
中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…
好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級
貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉
南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定

南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定
她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了