久咳不癒當心是氣喘作祟 醫師建議超過2周應就醫檢查

記者黑中亮／台中即時報導
最近有患者咳嗽逾月餘未改善，胸腔內科主治醫師廖培雅進一步檢查才知是氣喘，患者經過調整用藥才逐漸康復。（大甲李綜合提供）
最近有患者咳嗽逾月餘未改善，胸腔內科主治醫師廖培雅進一步檢查才知是氣喘，患者經過調整用藥才逐漸康復。（大甲李綜合提供）

季節交替之際，呼吸道疾病患者明顯增加，本月起第二波公費流感新冠疫苗啟動接種，中部醫院臨床上發現，有民眾咳嗽持續一個多月，甚至出現喘鳴聲，卻誤以為是感冒未癒，反覆服用感冒藥物卻不見改善，經詳細檢查後才發現原來是氣喘發作，經過調整用藥才逐漸康復。

台灣台中榮總胸腔內科主治醫師廖培雅目前駐診於大甲李綜合醫院，指出近期流感疫情升溫，門診中出現不少特殊案例，例如有些患者在診所持續服藥超過一個月，流鼻水、喉嚨痛、發燒等症狀雖已緩解，但咳嗽卻遲遲無法改善，甚至呼吸時出現「咻咻咻」的異常聲響。

醫師廖培雅經過詳細問診、檢視用藥紀錄，並進行肺功能檢查及胸部X光檢查後，發現這些患者其實罹患氣喘，只是本人並不知情，誤將症狀當作感冒後遺症處理；其實氣喘與感冒症狀相似易混淆，一般感冒由病毒感染引起，症狀通常在2至4周內痊癒。

但氣喘屬於慢性呼吸道發炎，特徵是反覆出現咳嗽、胸悶、喘鳴聲，症狀在夜間、清晨、運動後特別明顯，季節轉換、早晚溫差大時容易發作，接觸過敏原時症狀加劇，可能合併鼻癢、打噴嚏、皮膚癢等過敏症狀，病程持續數周以上，慢性乾咳型氣喘最易被忽略。

廖培雅呼籲，氣喘是可以控制的慢性疾病，建議民眾若有氣喘家族史、過敏體質，或咳嗽症狀持續超過兩周仍未改善，應盡早至胸腔內科就診，透過詳細的病史詢問、肺功能檢測及相關檢查，才能正確診斷，調整適當的治療方式，避免病情惡化。

不少人罹患氣喘卻不知，以為咳嗽久久不癒是感冒還沒好，經過調整用藥才逐漸康復。（大甲李綜合提供）
不少人罹患氣喘卻不知，以為咳嗽久久不癒是感冒還沒好，經過調整用藥才逐漸康復。（大甲李綜合提供）

流感 新冠疫苗 疫情

