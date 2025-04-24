消化不良常脹氣、便祕 中醫：7穴位改善臟腑失調

員榮醫院中醫部主任林親怡表示，中藥內服、針灸以及外治法等多管齊下，有助於提升腸胃道機能。（記者廖靜清／攝影）

經常脹氣，影響腸胃好幾天都無法解便，國人常自行購買胃藥、軟便藥，希望改善肚子不適。台灣員榮醫院中醫部主任林親怡表示，長期服用藥胃，軟便藥，可能會產生依賴性，久了藥物漸漸不夠力，甚至增加劑量，使腸胃功能退化。

林親怡指出，2023年的缺藥潮，連軟便藥都缺，有些醫院叫不到貨，顯示民眾普遍受腸胃問題所苦。從中醫辨證論治的角度來看，脹氣與便秘通常是由於臟腑功能失調，例如：肝鬱則容易有氣機鬱滯，大腸腑氣暢通受阻，腸道津液失潤，而便秘。

如果氣血津液失衡引起氣虛、血虛，可能會因大腸平滑肌蠕動無力而便秘，或是津液不足、腸道失濡潤而大便乾燥不易排出。林親怡說，中醫在調理臟腑、治療腸胃疾病的手段多樣，包括中藥內服、針灸以及外治法。尤其是中藥內服調理，可根據不同體質選方用藥，使肝氣疏泄暢順、氣血運行通暢。

中醫選方用藥的目的，在於潤腸通便、行氣導滯、健脾益氣，林親怡推薦大黃、黃耆、肉蓯蓉，以及濟川煎、麻子仁丸、增液湯這三帖藥材方劑。她強調，中醫治療具有高安全性和低副作用，能夠提供個人化的診療，其對症下藥的精神符合「精準醫療」大趨勢。