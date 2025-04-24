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消化不良常脹氣、便祕 中醫：7穴位改善臟腑失調

記者廖靜清／台北即時報導
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員榮醫院中醫部主任林親怡表示，中藥內服、針灸以及外治法等多管齊下，有助於提升腸胃道機能。（記者廖靜清／攝影）
員榮醫院中醫部主任林親怡表示，中藥內服、針灸以及外治法等多管齊下，有助於提升腸胃道機能。（記者廖靜清／攝影）

經常脹氣，影響腸胃好幾天都無法解便，國人常自行購買胃藥、軟便藥，希望改善肚子不適。台灣員榮醫院中醫部主任林親怡表示，長期服用藥胃，軟便藥，可能會產生依賴性，久了藥物漸漸不夠力，甚至增加劑量，使腸胃功能退化。

林親怡指出，2023年的缺藥潮，連軟便藥都缺，有些醫院叫不到貨，顯示民眾普遍受腸胃問題所苦。從中醫辨證論治的角度來看，脹氣與便秘通常是由於臟腑功能失調，例如：肝鬱則容易有氣機鬱滯，大腸腑氣暢通受阻，腸道津液失潤，而便秘。

如果氣血津液失衡引起氣虛、血虛，可能會因大腸平滑肌蠕動無力而便秘，或是津液不足、腸道失濡潤而大便乾燥不易排出。林親怡說，中醫在調理臟腑、治療腸胃疾病的手段多樣，包括中藥內服、針灸以及外治法。尤其是中藥內服調理，可根據不同體質選方用藥，使肝氣疏泄暢順、氣血運行通暢。

中醫選方用藥的目的，在於潤腸通便、行氣導滯、健脾益氣，林親怡推薦大黃、黃耆、肉蓯蓉，以及濟川煎、麻子仁丸、增液湯這三帖藥材方劑。她強調，中醫治療具有高安全性和低副作用，能夠提供個人化的診療，其對症下藥的精神符合「精準醫療」大趨勢。

針灸對中醫來說，是同樣重要的治療方式，林親怡說，透過針灸刺激經絡，加速氣血循環、腸道蠕動，可有效治療便秘。臨床上常取穴位包括曲池、天樞、合谷、上下巨虛、足三里、太衝，每天只要按壓3至5分鐘就能改善通便狀況；如果長期便祕，建議可增加按壓次數。

曲池穴：屬於大腸經的合穴，位在肘部橈側，手肘向內彎曲時靠近骨頭邊緣的地方。

天樞穴：屬於胃經的穴道，位在肚臍旁2拇指橫寬處，多按壓可增加腸胃蠕動、改善腹脹。

合谷穴：位在手部虎口，大拇指與食指掌骨間靠近食指處，可改善消化不良、經痛。

上巨虛穴：上巨虛與大腸有關，由膝蓋下量約8個手指頭，接著從骨頭外開大約1拇指的位置。

下巨虛穴：下巨虛與小腸有關，從上巨虛穴的位置再往下量約4個手指頭左右的寬度，即為下巨虛。

足三里穴：位置在小腿前外側，外膝眼下約4指幅寬的位置，此穴功能調理腸胃。

太衝穴：肝經的原穴，位置在雙腳腳背，大拇趾和第二趾的指縫之間。

濟川煎包含牛膝 、肉蓯蓉、澤瀉、升麻、枳殼，這帖藥材方劑有潤腸通便之效。（記者廖...
濟川煎包含牛膝 、肉蓯蓉、澤瀉、升麻、枳殼，這帖藥材方劑有潤腸通便之效。（記者廖靜清／攝影）

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