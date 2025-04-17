挑戰攀岩爬樹能穩定情緒增加自信 嘉南療養院發表成果

精障者攀岩爬樹對職場挑戰很有幫助，嘉南療養院歡迎參加職能治療科規畫的相關活動。（職能治療師提供）

精神醫療相關研究發現，攀岩、爬樹、玩繩索等活動對穩定精神障礙者情緒很有幫助，回到社會工作的也能把工作做得更好 。台灣衛福部嘉南療養院 17日發表活動成果，還要辦攀樹及高低空繩索活動，「歡迎就業中的朋友們參加」，向職能治療科報名。

職場遇到困境的思覺失調患者小安（化名）表示，「一開始我真的很害怕，覺得一定爬不上去。但治療師和朋友鼓勵，慢慢挑戰，最後竟然成功了。那一刻覺得好像重生了一樣，原來自己也可以面對，接下來也會更有信心面對未來的工作和生活。」

小莊（化名）說，「攀岩教會我面對挑戰時，要先觀察和思考，再處理問題會比較輕鬆。」小君（化名）說，學會如果在遇到問題時，試了幾次都沒有成功，會找人問或是請人幫忙，而不是自己悶著頭苦幹。」小華(化名)也說，「這活動讓我知道，如果嘗試各種方法後，還是失敗了，那就笑笑坦然接受。」

院方表示，活動是台南市政府勞工局委託職能治療科試辦，因效果非常好。預計6、7月再次舉辦兩梯次的攀樹及高低空繩索冒險體驗活動，歡迎就業中的精神障礙朋友們報名，聯絡洽職能治療科簡穎君職能治療師，電話(06)2795019轉分機1223。

簡穎君指出，要幫助精障朋友穩定就業，可不是簡單的任務。為了幫助更有自信地在職場站穩腳步，職能治療科別出心裁地舉辦攀岩抱石活動。「攀岩抱石不只是運動，它對精障朋友的身心靈都有很大的幫助」。

她說，攀岩的時候必須全神貫注，觀察岩點、規劃路線，想辦法向上攀爬 。這個過程可以幫助他們穩定情緒，暫時忘卻煩惱 。而且運動會讓身體產生快樂的物質叫做內啡肽，讓人心情愉悅，減輕壓力 。當他們成功爬到頂端，更會獲得滿滿的成就感，這對建立自信心非常有幫助 。

簡穎君表示，攀岩抱石就像在解謎題，需動腦筋思考怎麼爬才能最省力、最有效率 。過程中一定會遇到阻礙挑戰，甚至真的無法依照路線抵達目標，就像在真實生活和職場中一樣，會面臨各種不如預期的挑戰，這時職能治療師也能協助找出精障朋友面對困境時的因應方式，發掘自身的能力來勝任職場的要求。而攀岩抱石這項活動除可訓練思考能力和解決問題能力，還可協助精障者發現及認識自己面對困境的能力和勇氣，對他們未來在職場上應對各種挑戰很有幫助 。