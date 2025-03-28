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她產後半年2狀況超崩潰 醫：第5孕期修復身心

記者賴昀岫／台北即時報導
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產後女性不僅面臨身體變化，心理與社交壓力更是不容忽視。示意圖，非新聞當事人，（本報資料照片）
產後女性不僅面臨身體變化，心理與社交壓力更是不容忽視。示意圖，非新聞當事人，（本報資料照片）

產後女性不僅面臨身體變化，心理與社交壓力更是不容忽視，據統計，20%至30%亞洲女性會罹患產後憂鬱症。醫師指出，「第五孕期」的概念逐漸被接受，也就是產後7周至6個月的黃金修復期，由婦產科醫師擔任第一線綜合評估與處置，並結合其他科別醫師幫助產後女性，全面照顧身體與心理健康

第一至第四孕期是指懷孕第1至3個月、第4至6個月、第7至9個月，以及產後月子期間。許多人以為「坐完月子就沒事」，但產後恢復其實是一場長期抗戰。台灣婦產身心醫學會理事長、禾馨醫療院長聯席會主席陳保仁說，世界衛生組織（WHO）統計，全球約15%的產後女性會罹患產後憂鬱症，亞洲地區更高達20%至30%。

民眾陳小姐產後6個月，因肚皮鬆弛明顯，搭捷運時被誤認為孕婦而被讓座，讓她尷尬又難過；有次跟朋友聚會時，她因聊天笑得太開心而發生嚴重漏尿，從此害怕公開場合，甚至影響自信心。

除了生理變化，荷爾蒙波動與育兒壓力讓她的情緒極端低落，家人雖然陪伴在側，卻難以真正改善她的狀況，所幸她透過專業協助，調整身心狀態，逐步找回自信與快樂，她的先生更感謝這段療癒旅程，讓家庭關係更加融洽。

陳保仁表示，像陳小姐這類狀況並非個案，因此產後7周至6個月的黃金修復期「第五孕期」概念逐漸受到重視。這個階段常見的困擾如落髮與皮膚問題、情緒壓力、體態與健康、親密關係和人際與家庭關係等，透過正確的專業協助，新手媽媽能掌握修復黃金期，迎接更健康、自信的未來。

以下為「第五孕期」常見困擾內容：

落髮與皮膚問題：產後3至6個月內，超過50%女性會大量落髮，妊娠紋與孕斑也讓人困擾。

情緒壓力：荷爾蒙劇變與照顧新生兒的壓力，導致30%女性出現焦慮或憂鬱傾向。

體態與健康：靜脈曲張、皮膚鬆弛、陰道鬆弛與產後瘦身困難，影響自信與生活品質。

親密關係：產後可能因陰道鬆弛或荷爾蒙變化影響性生活，甚至導致性交疼痛。

人際與家庭關係：面對親友關心與育兒分歧，媽媽們容易陷入焦慮與壓力。

憂鬱症 心理健康 WHO

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