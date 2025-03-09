我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

酪梨要變貴了？加州人熱愛墨西哥農產 憂關稅衝擊推升物價

小米SU7 Ultra車主試車 17秒時速飆破300公里

台灣產婦高齡化趨勢明顯 醫師提醒當心妊娠併發症風險

記者張策／新北即時報導
恩主公醫院小兒科主任許登欽分享新生兒照護。（恩主公醫院提供）
恩主公醫院小兒科主任許登欽分享新生兒照護。（恩主公醫院提供）

台灣女性生育年齡持續上升，近20年來，產婦平均年齡從28.5歲升高至33歲，第一胎生育年齡從27歲提高為31歲以上。晚婚晚育趨勢明顯，高齡懷孕風險增加，恩主公醫院呼籲準媽媽應重視妊娠併發症風險，及早做好產檢與產後照護規畫。

恩主公醫院婦產科主治醫師黃威鈞說，隨著生育年齡上升，妊娠糖尿病高血壓、胎盤異常等風險提高，嚴重時恐危及母嬰健康。他強調「產檢不只是例行公事，而是確保孕期與生產順利的關鍵。」

黃威鈞分享一名案例，L女士在懷孕中後期因血壓異常，短短一周內收縮壓從140mmHg升至160mmHg，發展成妊娠高血壓並出現頭痛、視力模糊等症狀。

最終她在剖腹產準備過程中突發癲癇，所幸醫療團隊即時處置，母子均安。黃威鈞提醒，高齡產婦應選擇具備24小時手術室、麻醉團隊及新生兒加護病房的醫院，以確保生產安全。

隨著高齡生育趨勢，新生兒健康管理備受關注。恩主公醫院小兒科主任許登欽指出，新生兒免疫系統尚未成熟，家中主要照護者應施打百日咳疫苗，以降低感染風險，並建議家中成員優先施打流感疫苗，減少病毒傳播機會。

對於母乳哺育，許登欽說，母乳有助於寶寶營養均衡，降低過敏風險，但若母乳不足，家長可選擇配方奶，確保寶寶攝取足夠營養。若家族有過敏史，建議考慮水解配方奶或補充益生菌，以減少過敏發生率。

高齡產婦的產後恢復較慢，恩主公醫院中醫部內婦兒科主任廖唯宇提醒，傳統月子三寶，麻油、米酒、老薑雖有助於產後調理，但過量攝取可能影響子宮復原。他建議，產後一周內避免米酒與大量薑類，以減少發炎與惡露排出異常風險。

針對妊娠紋問題，廖唯宇表示，產後可透過補充膠原蛋白、維生素C及中藥調理，如黃耆、當歸、川芎等促進血液循環，杜仲、熟地、玉竹則有助於荷爾蒙平衡與黑色素淡化。他提醒，皮膚修復需時間，建議至少維持1個月的調理計畫。

恩主公醫院中醫部內婦兒科主任廖唯宇分享產後中醫調理，提醒產婦們月子三寶使用上的禁...
恩主公醫院中醫部內婦兒科主任廖唯宇分享產後中醫調理，提醒產婦們月子三寶使用上的禁忌，及如何用中醫改善循環幫助改善妊娠紋問題。（恩主公醫院提供）
恩主公醫院婦產科黃威鈞醫師分享產前照護，提醒擁有24小時待命的手術室、麻醉團隊、...
恩主公醫院婦產科黃威鈞醫師分享產前照護，提醒擁有24小時待命的手術室、麻醉團隊、外科加護病房、新生兒加護病房的醫院，能提供孕婦更安全的生產保障。（恩主公醫院提供）

流感疫苗 高血壓 糖尿病

上一則

蛇年「蛇麼都好」 但只有這「皮蛇」千萬別來

延伸閱讀

美國女生巴黎遊學產子 寶寶連臍帶從飯店2樓窗戶丟出

美國女生巴黎遊學產子 寶寶連臍帶從飯店2樓窗戶丟出
舊金山2024年出生率終於止跌回升 要歸功於這個群體

舊金山2024年出生率終於止跌回升 要歸功於這個群體
新生兒有白斑不一定是胎記 恐是結節硬化症罕病

新生兒有白斑不一定是胎記 恐是結節硬化症罕病
理財Q&A╱採買新生兒用品 省錢有方法

理財Q&A╱採買新生兒用品 省錢有方法

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

雙腳出現「這些狀況」要注意 專家：恐是嚴重疾病警訊

2025-02-27 13:19
示意圖。（取自123RF）

65歲才是人生黃金期？腦科學專家揭長壽時代關鍵思維

2025-03-04 15:53
女性乳癌發生率高，民眾應定期接受檢查。示意圖。（記者曾原信／攝影）

乳癌前兆一定會痛嗎？ 醫：小心有5樣致癌因素

2025-03-03 19:12
18歲少女完全沒有印象曾出現任何梅毒症狀，第一期患者可能不會痛而忽略、第二期會以紅疹表現，容易被忽略為蚊蟲叮咬，部分患者若曾服用含四環黴素的痘痘治療藥物，由於該藥物也可治療梅毒，就可能無意間「順便治癒」了梅毒。圖非新聞當事人。（本報資料照片）

18歲女得梅毒卻沒印象 醫曝「這類藥」可能順便治療

2025-03-08 04:13
運動要循序漸進，民眾可依自身體能和興趣去設計20分鐘的運動型態。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pavel Danilyuk）

研究：單次運動促大腦認知 混合模式逾20分鐘最佳

2025-03-03 23:34
醫師指出，熬夜的代價遠比想像中可怕，根本是在燃燒生命。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

每一次都加速身體崩潰 醫示警熬夜8惡果：根本是燃燒生命

2025-03-05 19:18

超人氣

更多 >
中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅

中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅
14歲少年狂轟29槍 新州警1殉職1重傷

14歲少年狂轟29槍 新州警1殉職1重傷
WSJ：涉任中國代理人 孫雯夫婦在美獲利龐大

WSJ：涉任中國代理人 孫雯夫婦在美獲利龐大
傳馬斯克開會怒槓魯比歐 川普發文回應了

傳馬斯克開會怒槓魯比歐 川普發文回應了
史詩級享受vs.糟糕透頂 馬斯克：中國高鐵太棒 美國應尷尬

史詩級享受vs.糟糕透頂 馬斯克：中國高鐵太棒 美國應尷尬