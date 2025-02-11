我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加夜空驚顯水母雲 獵鷹九號「行為藝術」

消化鮑爾證詞 憂關稅衝擊 史指微揚 道指漲逾百點

三餐不定時未控血糖 退休警疲勞感竟因糖尿病腎病變

記者萬于甄／台南即時報導
奇美醫院中醫部主治醫師陳曉瑱表示，糖尿病已成為一種常見的慢性疾病，盛行率占台灣人口約18％，其併發症之一的「糖尿病腎病變」更是悄無聲息地威脅病人的健康，近年透過中西醫合併針灸治療方式，可改善患者腎臟及血糖問題。（記者萬于甄／攝影）
奇美醫院中醫部主治醫師陳曉瑱表示，糖尿病已成為一種常見的慢性疾病，盛行率占台灣人口約18％，其併發症之一的「糖尿病腎病變」更是悄無聲息地威脅病人的健康，近年透過中西醫合併針灸治療方式，可改善患者腎臟及血糖問題。（記者萬于甄／攝影）

台灣台南一名65歲退休員警阿成過去因執勤時，常有疲倦、飢餓感及小便混濁情形，原以為是三餐不定時及工作忙碌憋尿導致，因此下班後經常用大餐犒賞自己，然而退休後因疲勞感未改善甚至加重，前往奇美醫院就醫，才發現竟罹患第二型糖尿病，且因長年未控制血糖，被診斷出糖尿病腎病變。

奇美醫院中醫部主治醫師陳曉瑱表示，糖尿病已成為一種常見的慢性疾病，盛行率占台灣人口約18％，其併發症之一「糖尿病腎病變」更是悄無聲息地威脅病人的健康，尤其，糖尿病腎病變初期往往沒有太多不適症狀，這使得許多病人在不知不覺中錯過了最佳治療時機。

陳曉瑱分享案例，65歲的退休員警阿成半年前就醫時，因長年未控制血糖與重度蛋白尿，腎功能衰退為第4期，被診斷為糖尿病腎病變，好在透過針灸、科學中藥及西醫等多管齊下治療，三高總算改善許多，腎功能也從第3期進步至第3A期，目前疾病控制穩定。

陳曉瑱指出，若因血糖控制不佳導致腎臟「超濾」，易讓病人誤以為腎臟沒問題，從而忽略治療糖尿病腎病變的最佳時機，而糖尿病腎病變最早可從微量白蛋白尿觀察；中醫在治療糖尿病腎病變主要有3步驟，首先會以滋陰清熱，降低身體發炎反應為主，再來強調補陰涼血通絡，最後則是使用針灸調節免疫系統，降低發炎指數。

陳曉瑱提醒，糖尿病患者應積極控制血糖與三高，除了以西醫治療外，臨床上可搭配中醫的針灸和科學中藥輔助控制病情，不過在服用中草藥或科學中藥前，需由中醫師專業評估與建議，才能嚴謹把關用藥安全。

糖尿病 血糖 陳曉

上一則

保溫杯只用清水沖…他狂拉肚子看遍中西醫 一照大腸鏡「冒多顆瘜肉」

延伸閱讀

午睡超過一小時「不是好事」 夜間睡不到這時數中風機率變高

午睡超過一小時「不是好事」 夜間睡不到這時數中風機率變高
糖尿病不忌口致腸胃炎 50多歲女「血糖值達1000」送ICU

糖尿病不忌口致腸胃炎 50多歲女「血糖值達1000」送ICU
巴西綠蜂膠穩定血糖 免費諮詢可郵寄全球

巴西綠蜂膠穩定血糖 免費諮詢可郵寄全球
元宵甜甜過量恐增糖尿病風險 國健署傳授控糖5要訣

元宵甜甜過量恐增糖尿病風險 國健署傳授控糖5要訣

熱門新聞

不少人認為，上完廁所蓋上馬桶蓋可以避免細菌噴出。示意圖。（取材自pexels.com@Max Vakhtbovycn）

馬桶沖水蓋不蓋「病菌一樣多」 教授：做3事避免感染

2025-02-10 19:13
泌尿科醫師指出，口交其實算是種危險性行為，同樣有感染性傳染病風險。圖非新聞當事人。（本報資料照片）

口交屬於「危險性行為」 醫曝患者喉嚨痛3個月竟是淋病

2025-02-08 04:57
台大醫院小兒部兼任主治醫師李秉穎說，台灣流感疫情仍持續攀升，要避免流感併發重症，除患者本身應盡快用藥，與流感患者密切接觸者，使用新型流感特效藥物，可降低感染率86%。本報資料照片

流感同住者感染率達4成 新型特效藥預防 風險可降86%

2025-02-05 14:44
美加州腸胃科醫師列舉包括無糖汽水等三類常見飲品，會增加罹患阿茲海默症風險。（路透）

不想失智症 除了酒精還要避開這2類常見飲品

2025-02-07 01:00
聯新國際醫院眼科主任張文瑞提醒，眼睛是「沉默的器官」，一旦出現乾澀、痠痛等不適症狀，代表已經過度使用，應立即休息並適時保養。（聯新國際醫院提供）

眼睛超重要...沒化妝也該清潔 眼科醫師教保養

2025-02-07 05:11
寒流來襲，新光醫院心臟內科主治醫師鍾伯欣說，低溫一波接著一波，心肌梗塞患者增加，呼籲民眾應做好「全身保暖」、「多喝水」、「慢性病患者按時服藥」三大措施，預防心肌梗塞。（記者蘇健忠／攝影）

寒流發威心肌梗塞患者增 醫揭「三大動作」不可以忘記

2025-02-09 17:24

超人氣

更多 >
「五福臨門」驚見趙麗穎參演？ 原來是「她」…網喊：太像了

「五福臨門」驚見趙麗穎參演？ 原來是「她」…網喊：太像了
Meta清晨裁逾6000人 資遣費曝光 華裔員工：捲上加捲

Meta清晨裁逾6000人 資遣費曝光 華裔員工：捲上加捲
矽谷科技業不好待 Meta 10日清晨正式裁員逾6千員工

矽谷科技業不好待 Meta 10日清晨正式裁員逾6千員工
調整手機3設定 蘋果：電池時間可延長一倍

調整手機3設定 蘋果：電池時間可延長一倍
中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命

中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命