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冬季易胃食道逆流、便祕？醫：胃潰瘍患者多見於1至2月

記者林則澄／台北即時報導
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書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢表示，冬季時由於人體內分泌與飲食習慣，容易有腸胃道不適症狀。示意圖。（聯合報系資料照片）
書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢表示，冬季時由於人體內分泌與飲食習慣，容易有腸胃道不適症狀。示意圖。（聯合報系資料照片）

冬季日夜溫差較大，容易有胃脹氣、胃食道逆流、便秘等消化道疾病。台灣書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢表示，此時由於人體內分泌與飲食習慣，相關疾病的患者遍及各個年齡層，建議一有持續數天的疼痛悶脹等腸胃道不適症狀，應立刻就醫。

邱展賢說，冬季較冷的天氣、溫差較大的環境，刺激人體內分泌系統，交感神經與副交感神經相互作用下，當身體為了留住更多能量、副交感神經較占上風時，食慾就會大增，導致分泌較多胃酸，進而引發胃食道逆流，或因為飲食上偏好麻辣火鍋造成胃潰瘍，也可能由於暴飲暴食，造成腸胃脹氣，再者活動量少、補水量不足，更會導致便秘的情況。

邱展賢以過往為患者診治的經歷提到，「冬季寒流報到，除了容易導致心肌梗塞、中風，診間也會有不少胃潰瘍引起的胃出血患者。」針對各個年齡層的腸胃不適症狀，他表示，50歲以下的年輕人由於年節聚餐、春酒活動，容易吃太多導致腸胃脹氣，若為50歲以上的中老年人，也可能因為環境溫差過大，出現胃潰瘍或胃食道逆流，胃出血或便祕等情況，若為胃潰瘍患者，多會在每年1至2月就醫，或回診治療與拿藥。

針對秋冬季保養腸胃道健康的生活習慣，邱展賢提醒，包括飲食定時定量、關注自身健康情況，並可多吃動物性與植物性蛋白質食物，也要保持心情舒暢、做好保暖措施。

一、飲食定時定量

勿暴飲暴食，也不要為了減肥餓過頭，可據生理時鐘、工作性質的差異性，盡量保持早、午、晚的三餐習慣。

二、留意身體情況

先天體質容易有消化道不適症狀者，應遵照醫囑按時服藥，若有持續數天疼痛悶脹，或症狀加重至無法忍受時應盡速就醫。

三、吃蛋白質食物

植物性蛋白質包括黃豆、黑豆、毛豆，或以其製作而成的豆漿、豆腐，或動物性蛋白質，包括雞蛋、雞鴨魚豬牛羊的白肉，還有牛奶等乳製品，有助於保護胃黏膜，防止胃酸過度侵蝕。

四、留意保暖措施與維持心情舒暢

低迷的情緒，會影響交感神經、副交感神經，進一步導致自律神經失調，容易引發腸胃道不適症狀，或加重原有的病情，因此應盡量保持心情愉快、在家或出門時穿戴足以禦寒的保暖衣物，此外也要有正常的生活作息。

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