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眼睛超重要...沒化妝也該清潔 眼科醫師教保養

記者翁唯真／桃園即時報導
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聯新國際醫院眼科主任張文瑞提醒，眼睛是「沉默的器官」，一旦出現乾澀、痠痛等不適症狀，代表已經過度使用，應立即休息並適時保養。（聯新國際醫院提供）
聯新國際醫院眼科主任張文瑞提醒，眼睛是「沉默的器官」，一旦出現乾澀、痠痛等不適症狀，代表已經過度使用，應立即休息並適時保養。（聯新國際醫院提供）

現代人螢幕使用時間長，都讓雙眼長時間處於高負荷狀態。聯新國際醫院眼科主任張文瑞提醒，眼睛是「沉默的器官」，一旦出現乾澀、痠痛等不適症狀，代表已經過度使用，應立即休息並適時保養，以維護靈魂之窗的健康。

正常情況下，淚水在眼球表面形成一層淚膜，包含油脂層、水液層及黏液層，具有防止眼睛表面乾燥、潤滑角膜與穩定視力的功能。

然而熬夜追劇、長時間使用手機等不正常的作息，會造成眼睛過勞，影響淚膜的穩定性，進而引發眼睛乾澀、紅腫、異物感等乾眼症狀。

尤其是配戴隱形眼鏡的民眾，若未摘除就入睡，會導致角膜缺氧，輕則造成角膜破皮，嚴重時可能因細菌感染造成角膜潰瘍。

張文瑞提醒有種睫毛及偏愛眼妝完整的民眾，若忽略徹底卸妝，輕則導致瞼板腺阻塞形成瞼板腺功能障礙，影響到淚水分泌，進而變成缺油性乾眼症，重則會造成進一步的感染而導致麥粒腫（針眼），甚至可能造成蜂窩性組織炎。

而熬夜還容易誘發急性隅角閉鎖性青光眼，特別好發於遠視、眼軸較短且身型嬌小的東方女性。張文瑞說明該病徵易發生於夜晚，因瞳孔擴張導致虹膜向外擴張擋到隅角，造成急性青光眼發作，眼壓會瞬間飆升引發劇烈頭痛，並伴隨噁心、嘔吐等症狀，導致就醫時容易與高血壓或腸胃疾病混淆，提高診斷難度。

張文瑞說，眼部疾病的嚴重程度與疼痛感無絕對關聯。以視網膜剝離和俗稱「眼中風」的視網膜靜脈阻塞為例，視網膜剝離的早期前兆包括飛蚊和閃光現象突然增加，若手術前尚未擴及到黃斑部，術後視力有機會回復到1.0。若已擴及到黃斑部，視力回復慢且效果較差。至於視網膜靜脈阻塞，則常以單眼突發性視力模糊或視野缺損為前兆，由於兩眼會相互補償，患者初期通常很難察覺到。

張文瑞提醒，這兩者在初期皆無明顯不適，但若視野範圍變小或模糊，務必要盡速就醫。建議3C產品使用20分鐘後，成年人需讓眼睛休息放鬆；

使用人工淚液點用頻率達6次以上，建議選擇單支裝人工淚液，並於拆封後24小時內使用完畢，

也可用45至50度的溫熱毛巾或是眼罩，熱敷雙眼10分鐘，可有效舒緩不適症狀。而無論是否有化妝習慣，都應徹底清潔睫毛根部，防止皮屑、雜質和角質堆積，造成瞼板腺堵塞。

聯新國際醫院眼科主任張文瑞提醒，眼睛是「沉默的器官」，一旦出現乾澀、痠痛等不適症...
聯新國際醫院眼科主任張文瑞提醒，眼睛是「沉默的器官」，一旦出現乾澀、痠痛等不適症狀，代表已經過度使用，應立即休息並適時保養。（聯新國際醫院提供）
聯新國際醫院眼科主任張文瑞提醒，眼睛是「沉默的器官」，一旦出現乾澀、痠痛等不適症...
聯新國際醫院眼科主任張文瑞提醒，眼睛是「沉默的器官」，一旦出現乾澀、痠痛等不適症狀，代表已經過度使用，應立即休息並適時保養。（聯新國際醫院提供）

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