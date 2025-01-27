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年節腫脹不僅是胖 醫示警「5大情況」有代謝異常快就醫

記者林則澄／台北即時報導
內分泌暨新陳代謝科醫師林素菁說，年節期間過量攝取鹽份、糖份和脂肪，可能造成年後出現代謝異常的健康危機。示意圖。（本報資料照片）
內分泌暨新陳代謝科醫師林素菁說，年節期間過量攝取鹽份、糖份和脂肪，可能造成年後出現代謝異常的健康危機。示意圖。（本報資料照片）

年節期間，豐盛的佳餚與零食，隱含高鹽、高油、高糖，成為健康的隱形殺手。醫師表示，代謝疾病患者年後出現腫脹未退，可能不僅是變胖而已，若還有異常疲倦、胃腸不適、體重波動、皮膚異常等症狀，應提高警覺及時調整生活習慣，必要時盡快就醫。

許多人在年後發現自己「腫了一圈」，第一時間想到的往往是因為體重增加導致的情況，但有的腫脹並非單純的體脂肪過多，而是代謝異常所致。內分泌暨新陳代謝科醫師林素菁說，年節期間過量攝取鹽份、糖份和脂肪，可能引發體內水份滯留、血糖波動及脂肪代謝異常，導致身體浮腫，並伴隨容易疲勞或胃腸不適等症狀，尤其是對已有代謝疾病的患者，包括糖尿病、高血壓、高血脂患者，更容易在此時因為飲食失控，引起異常情況，即便是身體看似健康的年輕人，累積後的代謝壓力也可能造成健康危機。

代謝異常的警訊包括腫脹未退、異常疲倦、腸胃不適、體重波動、皮膚異常。林素菁指出，若出現相關症狀時，千萬不要輕忽，應及時調整生活習慣，必要時盡快就醫。

．腫脹未退：假期後數天，手指、腳踝或臉部的浮腫仍未消失。

．異常疲倦：即使充足睡眠後仍感到乏力，做簡單活動就容易喘。

．腸胃不適：頻繁感到腹脹、消化不良或排便異常。

．體重波動：短時間內體重明顯增加或減少。

．皮膚異常：皮膚變得乾燥粗糙，甚至出現色素沉澱或癢疹。

民眾若持續出現代謝異常的警訊，美兆健康管理機構整理5個幫助改善症狀的策略。

．控制飲食份量：避免一次攝取過多高鹽、高糖、高脂食物，適量搭配蔬菜水果。

．多喝水：幫助代謝廢物排出體外，減少水腫。衛福部國健署建議，成人每日的飲水量約為1500至2000cc。

．適度運動：即使是假期，也應保持每日30 分鐘的輕度運動，如散步或瑜伽。

．避免久坐：坐著聊天時，每30分鐘起身走動，促進血液循環。

．關注身體變化：留意體重波動與不適症狀，若持續有代謝異常警訊，務必及早就醫。

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