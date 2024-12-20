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「感謝4隻小蜜蜂」他被螫就醫發現心肌梗塞 及時手術保一命

記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣馬姓男子遭蜂螫，意外發現心肌梗塞，保住一命。示意圖。（門諾醫院提供）
花蓮縣馬姓男子遭蜂螫，意外發現心肌梗塞，保住一命。示意圖。（門諾醫院提供）

台灣花蓮縣一名男子日前整理家園時遭到蜂螫，身體不適就醫，卻意外發現有心肌梗塞情形，院方立刻為他安排心導管手術，裝上支架也疏通血路，他說，「感謝4隻小蜜蜂示警」。

61歲的馬姓男子日前參加門諾醫院首首次成立的心臟病友會，分享自身經歷。門諾醫院心臟血管內科主治醫師陳翰興說，心血管的斑塊是慢慢形成的，與病人的慢性病三高、生活習慣有關係，但若沒有阻塞血管達到一定程度，病人不一定有症狀，就不一定會發現。

陳翰興說，馬姓男子可能因為蜂螫誘發斑塊破裂剝落，引起血栓堵塞血管，才發生心肌梗塞，「蜂螫反成為警示信號」。而發作時若能及時搶救，治癒率高，據統計，6小時內就醫致死率6%，若超過12小時才就醫，致死率大增到16%，併發心臟衰竭的機率也高。

近日天氣變冷，陳翰興提醒，有心血管疾病的民眾平常就要注意血壓、血脂、血糖的變化，冬天是心血管疾病的好發季節，若突發胸悶、劇烈疼痛，且發作時間持續超過半小時，就算靜止休息時也無法緩解，就可能罹患「急性冠心病」，要立刻就醫檢查。

對於不適合接受心導管手術的患者，門諾醫院今年率先引進新一代心血管治療與復健設備「體外反搏治療機」（EECP）」。陳翰興說，EECP 是透過三條壓脈帶分別固定於小腿、大腿和骨盆，在心臟舒張期同步加壓，將下半身的血液推送回心臟及冠狀動脈，增強血液供應量，可改善心肌供氧並刺激新血管生成，屬於更安全也非侵入式的治療方式。

花蓮門諾醫院近日首度舉辦心臟病友會，病患及家屬參與踴躍。（門諾醫院提供）
花蓮門諾醫院近日首度舉辦心臟病友會，病患及家屬參與踴躍。（門諾醫院提供）
花蓮門諾醫院近日首度舉辦心臟病友會，醫師提醒有心血管疾病的民眾平常就要注意血壓、...
花蓮門諾醫院近日首度舉辦心臟病友會，醫師提醒有心血管疾病的民眾平常就要注意血壓、血脂、血糖的變化。（門諾醫院提供）

心血管疾病 心臟病 三高

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