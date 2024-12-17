我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

幫助中國孕婦來美產子 加州華裔男子被判刑3年半

多州頻出現無人機掀陰謀論 關鍵問答一次看

高血壓患者不能泡湯？ 醫揭4點籲留意冷熱交替

記者林則澄／台北即時報導
冬季氣溫變化大，許多心肌梗塞的患者，常因罹患高血壓而不自知，發作時已經造成血管組塞，嚴重恐因此喪命。示意圖。（本報資料照片）
冬季氣溫變化大，許多心肌梗塞的患者，常因罹患高血壓而不自知，發作時已經造成血管組塞，嚴重恐因此喪命。示意圖。（本報資料照片）

冬天溫度變化大，不少人泡溫泉暖身。台灣聯安診所心臟血管內科主任施奕仲提醒，高血壓患者若能透過定期量測血壓，飲食與運動，將數值控制在理想範圍，仍可享受泡湯。但冷熱交替，對身體造成的負面影響，可能誘發心臟病發作。

施奕仲說，泡湯就和運動一樣，會讓血管緊縮、放鬆，能夠促進血液循環，但高血壓患者若未能控制血壓，建議不要泡湯。當心身體剛受溫度刺激時，血壓通常會有生理性的上升，接著血管逐步擴張導致血壓下降，有時血壓的變化太過劇烈，嚴重可能突感暈眩、倒地受傷，甚至直接誘發心臟病。

不過血壓若有控制在理想範圍內，高血壓患者仍可享受舒服的泡湯，但施奕仲提出4點注意事項：

1. 以緩和的方式讓身體漸漸適應溫度，起身、入池盡量緩慢。

2. 不泡過熱的溫泉水，以38℃為宜，最高不應超過41℃。

3. 泡湯5至10分鐘即慢慢起身，最長不可泡超過15分鐘，起身時注意自身保暖。

4. 泡湯避免冷熱池快速交替。

施奕仲說，血壓需要定時測量數週，以居家血壓為準，理想血壓通常收縮壓小於120mmHg、舒張壓小於80mmHg。若收縮壓持續超過130mmHg，或舒張壓持續超過80 mmHg就是第一期高血壓。但高血壓大部分無症狀，因此若不量血壓，可能就不知道自己有高血壓，因此高血壓又被稱為「無聲的殺手」，其中初期高血壓有機會可透過飲食、運動、調整生活型態加以翻轉，甚至減少藥量。

針對高血壓患者的飲食注意事項，施奕仲說，時下外食族居多，每天攝取的鈉含量會在不知不覺中超標，建議民眾在居家料理時，盡量做到少鹽，且蔬菜要比肉多，其中蔬菜可選擇含鉀的芹菜、蕃茄，或含鎂的花椰菜等，加上每天適量補水，幫助人體新陳代謝。

至於運動注意事項，分為伸展型運動如拉筋、瑜伽，可增加身體的柔軟度；阻力型運動如重量訓練，可塑形肌肉，增加力氣；有氧型的運動，可訓練心肺耐力與促進血管健康，幫助降血壓。施奕仲建議，高血壓患者可做有氧型運動，如每天定時慢跑30分鐘，頻率勿過低、強度也別太高，適量而不過量，才有助於健康。

施奕仲說，心臟如同人體的馬達，若長期高血壓，每回血液出入心臟都是一次次增加心臟壓力，馬達24小時需要高功率的輸出，24小時經年累月都不得休息，就會開始出現各式各樣的故障，可能導致心臟肥厚、心室擴大、心臟瓣膜異常、心房擴大、電路系統異常、冠狀血管狹窄等，甚至心肌梗塞、高危險性的心律不整等併發症，因此血壓穩定，是長壽的原因之一。

高血壓 心臟病 併發症

上一則

治療急性呼吸窘迫症 打兩劑臍帶幹細胞改善白肺

延伸閱讀

台冷氣團接力 急診室湧患者 醫提醒保暖但還要注意一事

台冷氣團接力 急診室湧患者 醫提醒保暖但還要注意一事
不只心血管 還有失智、腎病 都因輕忽這「身體數值」

不只心血管 還有失智、腎病 都因輕忽這「身體數值」
請問專家／如何控制三高 實現健康長壽秘訣

請問專家／如何控制三高 實現健康長壽秘訣
吃麻辣鍋速瘦8公斤 她血壓失控、下肢水腫 全因這1物

吃麻辣鍋速瘦8公斤 她血壓失控、下肢水腫 全因這1物

熱門新聞

耳洞穿久了沒有保持乾燥、乾淨就會出現浸潤的現象，容易有類似耳垢的味道。示意圖。（本報資料照片）

他一聞女友身上1味道超上癮 醫揭「2重點」沒做就會有

2024-12-10 04:44
醫師表示，劉家昌摸到脖子腫塊，進一步檢查後來才發現是肺癌轉移到脖子，後來發現轉移到腦部，這就是很典型的肺癌晚發現。（本報資料照片）

劉家昌癌症病逝 醫師：有此症狀十之八九是末期

2024-12-04 03:40
初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍強調，加工果乾雖然營養濃縮，但熱量同樣大幅提高，若過量攝取不僅會讓體重與血糖失控，還可能增加心血管疾病、高血壓和糖尿病的風險。（初日診所提供）

45歲女吃蔓越莓果乾竟「糖尿病前期」 醫曝2類致病成分

2024-12-09 05:25
資深媒體人陳文茜昨發文表示，自己罹患「更惡的黑色素癌」，一下子擴散至多個器官。（本報資料照片）

陳文茜曝罹「黑色素癌」擴散多器官 醫教ABCDE原則判斷

2024-12-13 02:10
克魯姆霍茲醫師表示，午餐要吃得好，對心臟有益健康，可以提前預備午餐，避免外食有時比較難顧及均衡營養的問題。示意圖。「(取材自Pexels @Ella Olsson)

吃對午餐保護心血管 醫師教5招降低心臟病風險

2024-12-11 09:30
台北榮總心臟內科主治醫師鄭浩民提醒，避免血壓過高造成急症遺憾及衍生更多慢性病，居家遵照「722原則」來測量血壓更形重要。（鄭浩民醫師提供）

輕忽這數值可能送命 每天做一件事避免心血管急症發作

2024-12-13 04:19

超人氣

更多 >
盤子重複取餐是大忌？ 吃自助餐最常犯的6個錯誤

盤子重複取餐是大忌？ 吃自助餐最常犯的6個錯誤
走線客湧入 按摩業嚴重內捲 不少按摩女逃離紐約

走線客湧入 按摩業嚴重內捲 不少按摩女逃離紐約
研究證實黑色塑膠鍋鏟恐致癌 該立刻扔掉嗎？

研究證實黑色塑膠鍋鏟恐致癌 該立刻扔掉嗎？
只是鼓勵？ 曾志偉頒獎典禮三摸海清的臉 挨轟油膩、沒分寸

只是鼓勵？ 曾志偉頒獎典禮三摸海清的臉 挨轟油膩、沒分寸
威州麥迪遜基督教學校少年槍手開火 至少3死6傷

威州麥迪遜基督教學校少年槍手開火 至少3死6傷