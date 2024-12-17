高血壓患者不能泡湯？ 醫揭4點籲留意冷熱交替

冬季氣溫變化大，許多心肌梗塞的患者，常因罹患高血壓而不自知，發作時已經造成血管組塞，嚴重恐因此喪命。示意圖。（本報資料照片）

冬天溫度變化大，不少人泡溫泉暖身。台灣聯安診所心臟血管內科主任施奕仲提醒，高血壓 患者若能透過定期量測血壓，飲食與運動，將數值控制在理想範圍，仍可享受泡湯。但冷熱交替，對身體造成的負面影響，可能誘發心臟病 發作。

施奕仲說，泡湯就和運動一樣，會讓血管緊縮、放鬆，能夠促進血液循環，但高血壓患者若未能控制血壓，建議不要泡湯。當心身體剛受溫度刺激時，血壓通常會有生理性的上升，接著血管逐步擴張導致血壓下降，有時血壓的變化太過劇烈，嚴重可能突感暈眩、倒地受傷，甚至直接誘發心臟病。

不過血壓若有控制在理想範圍內，高血壓患者仍可享受舒服的泡湯，但施奕仲提出4點注意事項： 1. 以緩和的方式讓身體漸漸適應溫度，起身、入池盡量緩慢。 2. 不泡過熱的溫泉水，以38℃為宜，最高不應超過41℃。 3. 泡湯5至10分鐘即慢慢起身，最長不可泡超過15分鐘，起身時注意自身保暖。 4. 泡湯避免冷熱池快速交替。

施奕仲說，血壓需要定時測量數週，以居家血壓為準，理想血壓通常收縮壓小於120mmHg、舒張壓小於80mmHg。若收縮壓持續超過130mmHg，或舒張壓持續超過80 mmHg就是第一期高血壓。但高血壓大部分無症狀，因此若不量血壓，可能就不知道自己有高血壓，因此高血壓又被稱為「無聲的殺手」，其中初期高血壓有機會可透過飲食、運動、調整生活型態加以翻轉，甚至減少藥量。

針對高血壓患者的飲食注意事項，施奕仲說，時下外食族居多，每天攝取的鈉含量會在不知不覺中超標，建議民眾在居家料理時，盡量做到少鹽，且蔬菜要比肉多，其中蔬菜可選擇含鉀的芹菜、蕃茄，或含鎂的花椰菜等，加上每天適量補水，幫助人體新陳代謝。

至於運動注意事項，分為伸展型運動如拉筋、瑜伽，可增加身體的柔軟度；阻力型運動如重量訓練，可塑形肌肉，增加力氣；有氧型的運動，可訓練心肺耐力與促進血管健康，幫助降血壓。施奕仲建議，高血壓患者可做有氧型運動，如每天定時慢跑30分鐘，頻率勿過低、強度也別太高，適量而不過量，才有助於健康。

施奕仲說，心臟如同人體的馬達，若長期高血壓，每回血液出入心臟都是一次次增加心臟壓力，馬達24小時需要高功率的輸出，24小時經年累月都不得休息，就會開始出現各式各樣的故障，可能導致心臟肥厚、心室擴大、心臟瓣膜異常、心房擴大、電路系統異常、冠狀血管狹窄等，甚至心肌梗塞、高危險性的心律不整等併發症 ，因此血壓穩定，是長壽的原因之一。