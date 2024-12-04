瓊瑤臉書憶亡夫 醫嘆和朱銘一樣「走上絕路」 提醒長者3危機

知名作家瓊瑤4日下午被發現在家輕生。（取材自瓊瑤臉書）

知名作家瓊瑤 今天（4日）下午被發現在家輕生，救護人員到場已無呼吸心跳，明顯死亡未送醫，享壽86歲。精神科醫師表示，聽到這樣的訊息很遺憾，而長者輕生和身體疾病、憂鬱、久病厭世等都可能有關，今年4月雕塑家朱銘同樣輕生離世，呼籲親友、鄰居，透過電話、訊息等方式，多關心長者作息、健康狀況等，也可定期聚會互相關心。

據瓊瑤（本名陳喆，27年次）63歲兒子表示，媽媽留有遺書，交代秘書今天中午回家看看，入屋後才發現，立即通知119，但救護人員抵達時，發現瓊瑤已無呼吸心跳，明顯死亡未送醫。

林口長庚醫院自殺防治中心主任張家銘聽聞訊息時表示，很遺憾聽到這個消息，很多人都看過她的著作，的確是位特別的時代人物。他表示，台灣近年的輕生個案中，的確有一些是年齡較大的長者，不同年齡層碰到不同難題，而長者輕生確實較常和身體疾病、久病厭世、憂鬱有關。

瓊瑤2019年送走丈夫、皇冠集團創辦人平鑫濤，日前在臉書 以一首「庭院深深」緬懷亡夫。於喪偶是否可能導致走上絕路，張家銘說，畢竟已過5年，無法確定影響程度，但配偶過世的確會造成很大的失落，隨年紀漸增，許多人的人生慢慢經歷各種失落，又可能因為退休 沒有收入或健康不佳、親人逝世等，出現負面情緒。

張家銘提醒，年紀漸長，不可避免的面對慢性疾病和失落，但提醒長者盡可能保持健康、避免退化太快，而周遭親友要多一些關心、支持。目前是全球化時代，大家不見得和親人同住，對於獨居長者，親友、鄰居可以多加注意關懷，包含了解獨居長輩作息、有無外出運動等，也可以打電話、傳訊息問候，或偶爾聚餐、喝下午茶，互相關心。

另外，政府也有很多鼓勵長者參與的活動，例如到日照中心參與團體生活、做運動等，也有安排獨居長者送餐服務，希望藉此讓一些人不會太孤單，也能感受到關心，而獨居的長者在偏鄉可能更多，需要大家更多關心。

今年4月，雕塑家朱銘被發現在家輕生，今瓊瑤同樣以此方式走上絕路，兩者都是名人、長者輕生，是否可能引發模仿效應？張家銘表示，這樣結束生命非常可惜，不管任何人，年輕時或許有很多璀璨光芒，年紀增長，還是要注意健康，親友陪伴，好好度過晚年。