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不孕關鍵在腸道 台大曝無害梭菌恐致流產 3類人風險高

記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院婦產部生殖醫學中心主任陳美州與中研院研究團隊發現，婦女腸道中的「無害梭菌」，會影響黃體素代謝，造成不孕。（記者林琮恩／攝影）
台大醫院婦產部生殖醫學中心主任陳美州與中研院研究團隊發現，婦女腸道中的「無害梭菌」，會影響黃體素代謝，造成不孕。（記者林琮恩／攝影）

黃體素是確保胚胎順利著床、正常懷孕的關鍵，許多不孕症婦女，因體內黃體素含量不足，造成試管嬰兒失敗與早期流產。黃體素不足，過去認為並無明確原因，只被當成「體質」問題，台大醫院婦產部生殖醫學中心主任陳美州與中研院研究團隊發現，婦女腸道中的「無害梭菌」，會影響黃體素代謝，造成不孕。

研究團隊以在台大醫院接受冷凍胚胎解凍療程的14位婦女為對象，年齡在30至40歲間。陳美洲表示，研究證實，無害梭菌與黃體素代謝直接關聯，婦女體內帶菌，可預期黃體素濃度下降，且在小鼠實驗中，也發現抑制無害梭菌會提升小鼠體內黃體素濃度。目前研究團隊持續收案，要了解無害梭菌在一般女性、不孕症婦女的盛行率為何。

陳美州表示，據臨床觀察，無害梭菌帶菌的風險因子，包括肥胖病人、40歲以上較年長女性、具月經異常病史者，不過其關聯性與因果關係，仍須進一步調查。至於治療，若經檢測腸道菌叢，發現具無害梭菌的女性，可在醫囑下使用黃體素補充藥物，包括口服、陰道栓劑或注射等不同形式，且可能需要多種藥物同時使用，提升體內黃體素濃度。

「抗生素殺菌是可行治療方式，但好菌、壞菌都殺，未必是最好作法。」陳美州表示，若針對體內帶有無害梭菌的女性，直接投以抗生素，恐破壞腸道菌叢，但若體內無害梭菌比率高，殺菌是可行做法之一，仍需進一步研究。另外，補充益生菌，增加腸道菌種多樣性，降低壞菌比率，亦是策略之一。

中研院生物多樣性中心研究員江殷儒表示，要找出病人身上是否有無害梭菌，研究上可用次世代基因定序分析，不過花費金錢較多，分析時間長，必須數個月甚至一年才知道結果，無害梭菌具特定基因，可據以發展PCR檢測，與新冠肺癌快篩機制相同，不僅檢測費用便宜，也能在短時間確認患者是否帶菌，供臨床醫師決定後續治療方式，

此研究於今年11月7日發表於國際知名學術期刊「腸道微生物（Gut Microbes）」。陳美州表示，腸道菌叢共有數億支細菌，團隊除持續增加收案外，也正研究除無害梭菌外，是否有其他腸道菌與黃體素代謝有關，或互相影響造成不孕症。

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