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6旬男右腳突發紺、無感覺 忍了3天才就醫險截肢

記者萬于甄／台南即時報導
奇美醫院心臟血管外科醫師陳介夫表示，下肢急性動脈阻塞也就是俗稱的「腳中風」，而許多腳中風的病人往往合併有心律不整問題，呼籲民眾若發現肢體冰冷、劇痛、麻木或變色的情況，應立即就醫，切勿拖延，以免錯過寶貴的黃金治療時間。（記者萬于甄／攝影）
奇美醫院心臟血管外科醫師陳介夫表示，下肢急性動脈阻塞也就是俗稱的「腳中風」，而許多腳中風的病人往往合併有心律不整問題，呼籲民眾若發現肢體冰冷、劇痛、麻木或變色的情況，應立即就醫，切勿拖延，以免錯過寶貴的黃金治療時間。（記者萬于甄／攝影）

台灣台南一名68歲阿銘長期患有心律不整，日前其太太發現阿銘的右腳突然變黑、冰冷且毫無感覺，阿銘忍了3天未見好轉，趕緊到奇美醫院急診就醫，經檢查發現是「腳中風」，且隨時有截肢風險，所幸經手術筋膜切開術治療，成功挽救右腳，目前術後恢復良好。

奇美醫院心臟血管外科醫師陳介夫表示，下肢急性動脈阻塞也就是「腳中風」，通常由血栓或栓塞所引發，嚴重缺血時恐導致組織壞死、截肢，有國外研究顯示，每年每1萬人約有1.5例下肢急性動脈阻塞，經即時治療仍有2至3成病人還是會面臨截肢情況，不可輕忽。

他提到，下肢動脈血栓的症狀包含疼痛、皮膚蒼白、冰冷、麻痺、感覺異常、摸不到脈搏等情況，及早發現立即就醫治療，可提高肢體保留的成功率，若不及時治療，血流中斷時間過長，可能導致截肢，甚至死亡，而最佳黃金治療時間為血栓發生後4到6小時內。

陳介夫指出，許多腳中風的病人往往合併有心律不整問題，也是造成血栓形成的可能原因之一，因此，對於有心律不整風險的病人，定期檢查與適當的治療至關重要，且若發現肢體冰冷、劇痛、麻木或變色的情況，應立即就醫，切勿拖延，以免錯過寶貴的黃金治療時間。

陳介夫也說，針對下肢動脈阻塞治療常見的取栓方法，包含傳統外科取栓手術、微創血管內治療及藥物溶栓，一般會根據病人的病情與阻塞位置，選擇最適合的治療方式，提醒民眾在接受治療時，應與專業醫師充分討論，選擇最適合自身病情的治療方式，以確保最佳治療效果。

台南68歲的阿銘長期患有心律不整，日前發現右腳突然變黑、冰冷且毫無感覺，忍了3天...
台南68歲的阿銘長期患有心律不整，日前發現右腳突然變黑、冰冷且毫無感覺，忍了3天未見好轉，才趕緊到奇美醫院急診就醫，經檢查發現是「腳中風」，且情況相當嚴重，隨時有截肢風險，所幸經手術筋膜切開術治療，成功挽救右腳。（奇美醫院提供）

中風

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