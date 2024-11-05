我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗、川普民調緊咬 贏家不排除「決定性大勝」

紐約市逾2成選民已提前投票 布碌崙34.5萬最多

BMI 20卻有糖尿病風險？ 醫師：「瘦胖子」胰島素抗阻

記者廖靜清／台北即時報導
身材纖細的瘦子也可能因為生活作息與飲食習慣不佳，導致糖尿病上門。示意圖。圖／123RF
身材纖細的瘦子也可能因為生活作息與飲食習慣不佳，導致糖尿病上門。示意圖。圖／123RF

肥胖的人，罹患糖尿病的機率高，但身形纖細的瘦子也要小心糖尿病找上門。台灣開業家醫科醫師鄧雯心表示，不良的生活習慣才是罹病主因，讓身體代謝異常、無法正常分泌胰島素，形成「胰島素阻抗」。當累積5至10年，會使胰臟更加疲乏，導致糖尿病前期，意即「糖尿病候選人」。

日前被封為金鐘紅毯「第一美」的任容萱，發現年過30歲之後，一年胖一公斤，少吃多動也瘦不下來，決定求診減重。進行一系列荷爾蒙檢測後，發現BMI雖然只有20，但體脂率、內臟脂肪都偏高，合併脂肪肝及胰島素阻抗的問題，面臨糖尿病前期風險。

另外，任容萱還有雌激素和甲狀腺問題，身體代謝較慢，容易有水腫和下半身肥胖。」在團隊的建議下，她開始戒糖、調整飲食並漸進式改善作息，同時搭配營養補充品，4個月減重8公斤、體脂下降8%，也化解陷入糖尿病的危機。

鄧雯心強調，許多體型偏瘦的人會忽略糖尿病的威脅，以為跟自己沒關係，其實這些看起來不胖、體脂卻超標的「瘦胖子」，因為能降低血糖的荷爾蒙胰島素失衡，一旦出現胰島素阻抗，更容易導致脂肪囤積，增加慢性發炎和糖尿病風險。

鄧雯心醫師提醒，外表看起來纖細的女性，不要過度追求更低的體重，應注重脂肪和肌肉的比例，把減重主軸放在減少內臟脂肪。她提到，胰島素也是一種荷爾蒙，主要工作是降血糖；減重族群要注意下列三種荷爾蒙的影響，避免健康危害。

1.胰島素：胰島素阻抗會提高增肌減脂的難度，包括內臟脂肪增加、血脂異常。建議減重女性可以先減少糖和精緻澱粉，增加蛋白質和好油脂，搭配運動改善，但若效果有限，應進一步檢測評估，釐清是否分泌失調。

2.甲狀腺：壓力、節食和過量運動會造成甲狀腺功能低下，影響新陳代謝。常見症狀包括皮膚乾燥、頭髮脆弱易斷、水腫、情緒低落、月經異常等。

3.壓力荷爾蒙：慢性壓力荷爾蒙過高或睡眠不足，會增加飢餓感，也會讓人想吃重口味、高熱量食物。長期飲食控制或運動無法改善腹部脂肪，也可能是壓力荷爾蒙失衡所致。

肥胖不僅是慢性病，也會增加罹患其他疾病的風險，鄧雯心強調，飲食、運動、睡眠是維持體態的三大關鍵，有肥胖問題並不是少吃就好，一定要從生活型態著手。多吃原型食物、改變進食順序、增加運動量，並適當補充鎂、鋅、維生素D等營養素，調整脂質代謝。

減重 檢測

上一則

反覆肚子痛又腹瀉、便祕 10人有1人患腸躁症

延伸閱讀

省錢又抗發炎 營養師推薦這6種冷凍蔬菜

省錢又抗發炎 營養師推薦這6種冷凍蔬菜
醫藥／糖尿病控制差 恐引起許多併發症 失智易上身

醫藥／糖尿病控制差 恐引起許多併發症 失智易上身
糖尿病迷思多 醫：施打胰島素不傷腎

糖尿病迷思多 醫：施打胰島素不傷腎
百病之首讓身體「糖化」醫：血糖控制不良小心骨折

百病之首讓身體「糖化」醫：血糖控制不良小心骨折

熱門新聞

研究顯示，確診為肺癌的亞裔女性有57%是不吸菸者。圖為一名病患接受電腦斷層掃瞄進行肺癌篩檢。(美聯社)

亞裔肺癌女患者57%不抽菸 科學家指三可能成因

2024-10-29 20:55
圖為一名專家擠出蛇毒，準備製作抗蛇毒血清。(美聯社)

加州2歲童被蛇咬送醫 教授看到帳單「瞠目結舌」

2024-10-30 19:03
早餐改吃地瓜，有利減重。(取自123RF)

脂肪肝消失了 她沒運動靠早餐吃2食物瘦5公斤

2024-10-30 16:10
研究指出，運動可降低死亡風險；示意圖。（圖／123RF）

40歲養成8個健康習慣 有望讓人多活24年

2024-10-28 02:00
骨科醫師觀察，秋冬因關節不適求診比例，較夏季高約3成。示意圖，（本報資料照片）

秋冬膝蓋卡卡有沙沙聲是「關節液不足」 醫：秋冬增3成

2024-10-31 05:25
英國21歲女子便祕硬擠、不小心拉出腸子。便祕示意圖。（圖／123RF）

便祕女3周大1次 吞瀉藥硬擠 啪一聲炸血「腸子掉出」

2024-10-29 05:30

超人氣

更多 >
4生肖11月從容迎好運 屬鼠低調抓住投資好運、他靠朋友得財富

4生肖11月從容迎好運 屬鼠低調抓住投資好運、他靠朋友得財富
美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程

美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程
「薩巴托水晶球」對美國大選最終預測：賀錦麗以273對262票勝川普

「薩巴托水晶球」對美國大選最終預測：賀錦麗以273對262票勝川普
前任白宮資深顧問班農：川普當選機率接近百分之百

前任白宮資深顧問班農：川普當選機率接近百分之百
還原吳忠達陣亡前一刻 台籍戰友哽咽：他腰部被炸出大洞

還原吳忠達陣亡前一刻 台籍戰友哽咽：他腰部被炸出大洞