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百病之首讓身體「糖化」醫：血糖控制不良小心骨折

記者廖靜清／台北即時報導
罹患糖尿病的李先生被診斷為第四、五腰椎嚴重退化狹窄（左），在手術治療12個月後，進行核磁共振追蹤檢查（右），顯示壓迫改善。（蔡松航醫師提供）
罹患糖尿病的李先生被診斷為第四、五腰椎嚴重退化狹窄（左），在手術治療12個月後，進行核磁共振追蹤檢查（右），顯示壓迫改善。（蔡松航醫師提供）

糖尿病被喻為「百病之首」，除了引發各種病變，還會影響骨質健康，增加罹患骨質疏鬆症的風險。一名52歲工程師罹患糖尿病多年，因長期久坐及工作壓力，第四、五腰椎嚴重退化狹窄，導致下背痛及腿部麻木，嚴重時甚至無法正常行走。　

這位工程師擔憂脊椎手術後有高感染風險，拖了很久，遲遲不敢接受手術治療。台灣基隆長庚醫院骨科主治醫師張家偉表示，糖尿病患者因胰島素分泌不足，造成新骨生成能力較差，骨質自然變得脆弱，也一般人更容易發生骨折。臨床統計，糖尿病患者的脊椎退化風險比一般人高，尤其是脊椎狹窄滑脫和椎間盤突出，每4位脊椎融合手術患者即有一人患有糖尿病。

張家偉提醒，患者如果血糖管控不良，會增加脊椎手術後傷口感染的風險，可能引發骨髓炎或出現菌血症、敗血症。他以這名工程師為例，在評估過病情，以及與病患討論術後恢復狀況後，進行新式的超音波骨刀內視鏡手術，術後疼痛明顯減輕、手術恢復期比預期短，患者的生活品質也大大提升。

要改善糖尿病導致的骨質疏鬆或脊椎問題，醫師通常會開藥，並要求患者血糖控制，也定期監測骨密度。若身體一直處於高血糖狀態，就容易讓椎管變窄，壓迫脊髓或神經。

基隆長庚醫院骨科主治醫師蔡松航表示，傳統的脊椎手術為開放性手術，或使用傳統電燒移除骨頭上的軟組織，但出血較多、手術時間長，周圍組織損傷風險高，對糖尿病術後感染控制更加困難。透過超音波骨刀，運用超音波振動切割骨頭，可減少出血量，去除病變部位，另結合內視鏡，可將術後感染率降至原來的十六分之一，特別適合糖尿病患者。基隆長庚醫院目前已成功應用於20例糖尿病患者，所有患者均無嚴重併發症，恢復狀況良好。

張家偉與蔡松航共同發表的「超音波骨刀在脊椎內視鏡的創新應用」，臨床成果已刊登於2023年2月的「臨床醫學期刊」、2024年1月的「國際外科雜誌」，並發表於國際脊椎醫學大會（Global Spine Congress）上。團隊正進一步優化這項技術，預計擴展至其他類型的脊椎手術。

基隆長庚醫院骨科主治醫師蔡松航（左）與張家偉（右）將超音波骨刀在脊椎內視鏡的創新...
基隆長庚醫院骨科主治醫師蔡松航（左）與張家偉（右）將超音波骨刀在脊椎內視鏡的創新應用發表於國內外醫學會和大會。（蔡松航醫師提供）

骨科 併發症

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