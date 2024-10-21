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臉上出現白色台灣地圖？ 醫：白斑症黑色素顯微移植可治

記者黃寅／台中即時報導
台中市光田綜合醫院整形外科吳文宏主任說，「白斑症」並非不治之症。（光田綜合醫院提供）
台中市光田綜合醫院整形外科吳文宏主任說，「白斑症」並非不治之症。（光田綜合醫院提供）

許多人受臉上出現白斑的「白斑症」困擾，台灣台中市光田綜合醫院整形外科吳文宏主任說，著名的傳奇巨星麥可傑克森也曾罹患，引起社會大眾關注。此症50%的患者會在20歲前發病，青春期更是發病的高峰期。它因皮膚內黑色素細胞死亡形成白色斑塊，雖不會直接危害生命，但經常影響人際互動和心理健康。不過，它並非不治之症，只要耐心與醫師配合，接受「黑色素顯微移植手術」利用自體細胞進行移植，即可改善皮膚狀況，重建自信。

吳文宏舉1名40多歲患者為例，5年前右眼上下眼皮、臉頰、眉毛及睫毛，出現一小塊白斑，最終蔓延成一塊台灣地圖，嚴重影響到日常社交。雖四處求醫，卻始終未見改善。後來經施以「黑色素顯微移植手術」，術後經過3年追蹤，連眉毛也逐漸變回黑色了。

他說，對於青少年患者，白斑可能干擾他們的學校生活和成長過程，對自尊和情感發展造成長期影響。因此，除了治療皮膚症狀，心理支持同樣相當重要。提供患者正確的疾病知識、減少社會歧視，並協助他們建立自信，成為白斑症治療的重要環節。

吳文宏說，白斑症的診斷及治療，主要有以下3種方式：

1、紫外線燈照：窄頻紫外線光照射治療，對於許多皮膚疾病均有顯著的成效。此方式透過窄波UVB311刺激黑色素生成，如治療兩個月無效，建議停止照 射並更換治療方針，以免過度曝曬致癌

2、藥物治療：可外用類固醇藥膏，搭配口服免疫調節劑。但要注意的是，常塗抹類固醇藥膏可能使白色斑塊處皮膚變薄。如白斑範圍較多或遍布全身，塗抹藥膏效果有限。

3、黑色素顯微手術移植：手術提取患者健康皮膚中的黑色素細胞，使用顯微技術移植到白斑部位，能夠有效恢復膚色，特別適合於白斑面積較大的患者。

吳文宏治療此症已累積3百多成功病例，他說，白斑症尚無特定的預防方式，但並非不治之症。隨著「黑色素顯微移植手術」的發展，利用自體細胞進行移植，患者不必擔心排斥反應，僅需時間讓膚色逐漸融合，達到一致的色階。這項技術為許多在傳統療法中未見成效的患者提供了有效的治療選擇，幫助他們改善皮膚狀況，重建自信。

歧視 心理健康 致癌

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