我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰勒絲取消奧地利演出 歌迷聚集維也納街道合唱療傷

民調：賀錦麗領先川普5個百分點

陽光肌肉男大生「小弟弟」冒出不明肉瘤 不痛不癢竟染愛滋

記者趙容萱／台中即時報導
醫師朱朗軒說，10日就是七夕情人節，建議情人們談情說愛，也別忘了做好防護措施，保護自己也保護情人。（台中醫院提供）
醫師朱朗軒說，10日就是七夕情人節，建議情人們談情說愛，也別忘了做好防護措施，保護自己也保護情人。（台中醫院提供）

台灣台中一名23歲陽光肌肉男大學生一個月前發現自己下體出現不明小肉瘤，由於不痛不癢，不以為意，直到小肉瘤越長越多，嚇到就醫，經抽血檢查赫然發現感染愛滋病，目前接受愛滋病醫療團隊治療中。衛福部台中醫院泌尿科主任朱朗軒說，10日就是七夕情人節，建議情人們談情說愛，也別忘了做好防護措施，保護自己也保護情人。

朱朗軒說明，疾管署日前才公布台中新增1例M痘病例，使全國累積病例達33例，台中醫院上月就碰到3名二、三十歲年輕男子因泌尿道感染等症狀就醫，檢查後有2人感染愛滋等性病，1人單純泌尿道感染。

朱朗軒指出，其中23歲大學生是陽光肌肉男，酷愛打球與上健身房健身練肌肉，今年七月初就醫時表示，陰莖上長很多不痛不癢小肉瘤，懷疑感染皮膚病，就醫被問及「有沒有性行為被感染？陽光男坦言「有可能」，經抽血檢查確定感染愛滋，目前由愛滋醫療團隊持續治療中。

另一名27歲男子尿道有分泌物發炎、21歲男陰囊潰瘍就醫，結果前者單純泌尿道感染鬆了一口氣，後者則是確診愛滋合併梅毒感染。

朱朗軒強調，臨床上常見的性病包括愛滋、淋病、菜花、梅毒，且通常愛滋患者因免疫力低下常會合併出現其他性病。台中醫院愛滋個管團隊結合泌尿科、婦產科、感染科與個管師，提供患者最強的心理支持與治療，染病民眾只要配合治療都可以讓疾病獲得控制。

朱朗軒提醒，如發現尿道炎、尿道出現不明分泌物、排尿時疼痛、生殖器上出現不明潰瘍、或身體皮膚出現肉瘤等症狀，建議找專科醫師抽血檢查，釐清是否感染性病或單純泌尿道感染，才能及時發現並治療。

免疫力

上一則

海福刀精準殺死癌細胞 不傷攝護腺神經 陽痿及尿失禁機率少

下一則

男子從肛門塞入活鰻魚還用檸檬塞住 醫：真的太誇張了

延伸閱讀

疼痛不分季節 有效舒緩腰頸背部疼痛杉釦富遠紅外線理療墊 幫助您舒緩長期疼痛的困擾

疼痛不分季節 有效舒緩腰頸背部疼痛杉釦富遠紅外線理療墊 幫助您舒緩長期疼痛的困擾
運動後黃金30分鐘 吃對食物長肌肉更有效率

運動後黃金30分鐘 吃對食物長肌肉更有效率
杉釦富遠紅外線理療墊 舒緩腰頸背痛

杉釦富遠紅外線理療墊 舒緩腰頸背痛
這些日用品夏天絕不要留車內 恐起火、爆炸

這些日用品夏天絕不要留車內 恐起火、爆炸

熱門新聞

專家提醒，雖然性病等外觀表現需要受到專業訓練，但民眾仍可以透過簡單的方式觀察，保護自己。示意圖。（本報資料照片）

七夕一夜情防性病守則 專家：看到「這些」現象快跑

2024-08-03 05:14
振興醫院心臟血管內科主治醫師劉怡凡表示，18歲以上民眾每年至少要以「722」原則量一次血壓，及早發現才能控制正常的血壓；示意圖。（123RF）

夏天中風、心肌梗塞上身 醫：多做一件事降低罹病風險

2024-08-06 05:30
清洗食材，水果應優先清洗，可拿一支洗臉刷，將表皮刷一下，再用水沖一次，接著洗蔬菜，最後才處理肉類。（本報資料照片）

防念珠菌吃進肚 水果都要洗

2024-08-02 02:00
台灣拳擊女將林郁婷（左）被捲入巴黎奧運的性別風暴。（本報資料照片）

超罕見狀況 專家：染色體XY卻為女性外觀 有3可能性

2024-08-07 05:22
精神科醫師提醒，當親友出現衝動、暴躁狀況，旁人能做的就是盡快尋求警政系統協助。示意圖，（本報資料照片）

男自宮後墜樓…「極不尋常」 醫師分析背後恐有這2大原因

2024-08-03 17:18
專家指出，洗髮精添加矽靈是讓頭髮滑順、抗毛躁和保濕效果，會隨著水被清洗乾淨，幾乎不會堵塞在毛囊。示意圖，（本報資料照片）

含矽靈洗髮精會導致禿頭？專家揭最佳保養方法

2024-08-02 04:45

超人氣

更多 >
這5個國家 為何最適合銀髮族前往旅遊？

這5個國家 為何最適合銀髮族前往旅遊？
巴奧／跳水冠軍龍道一 奪金後急著回家看「村超」

巴奧／跳水冠軍龍道一 奪金後急著回家看「村超」
1人打2份全職工 華府華裔高層主管遭罰2.5萬後辭職

1人打2份全職工 華府華裔高層主管遭罰2.5萬後辭職
中國數千屍體被非法倒賣製作骨泥 8年合計達3.8億人民幣

中國數千屍體被非法倒賣製作骨泥 8年合計達3.8億人民幣
鄭欽文奪金背後的男陪練：24歲 曾拿下多個單雙打冠軍

鄭欽文奪金背後的男陪練：24歲 曾拿下多個單雙打冠軍